von Luisa Brandl Die Berlusconi-Partei bleibt ohne Leader zurück. Das ändert auch die italienische Parteienlandschaft. Der Kommentator und einstige Chefredakteur Ezio Mauro erklärt im stern-Interview den wundersamen Aufstieg von Silvio Berlusconi und wie er sein Land nachhaltig veränderte.

Was ist das Vermächtnis von Silvio Berlusconi für Italien?

Da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Wir dürfen nicht vergessen, was am 16. Januar 1994 passiert ist, als der Bau- und Medienunternehmer Berlusconi erklärte, dass er in "den Ring eintreten" will. Gemeint war damit die Politik. Der Mann kam aus dem Nichts und beanspruchte für sich, die Regierung Italiens anzuführen. Also die politische Macht zu erobern.