Entgegen allen Erwartungen ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe am Sonntag nicht zurückgetreten. Insider hatten zuvor berichtet, Mugabe habe sich in Verhandlungen mit der Militärführung zum Rücktritt bereiterklärt. In einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede kündigte Mugabe indes an, er werde den Kongress der Regierungspartei ZANU-PF im Dezember leiten. Die Partei hatte ihn allerdings am Sonntagvormittag vom Amt des Vorsitzenden entlassen und ihm 24 Stunden Zeit gegeben, seinen Rücktritt als Präsident zu erklären. Andernfalls würde ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Mugabe akzeptierte in seiner Rede, dass es Kritik an ihm von der Partei, vom Militär und vom Volk gebe. Zu einem Rücktritt äußerte er sich nicht. Der Chef der Veteranen des Befreiungskrieges erklärte daraufhin, der Plan zur Amtsenthebung werde nun vorangetrieben. Zugleich kündigte er weitere Massenproteste in der Hauptstadt Harare ab Mittwoch an. Die einflussreiche Veteranen-Gruppe in der Partei hatte Mugabe aufgefordert, das Land zu verlassen. Mugabes Frau Grace, die seine Nachfolgerin werden sollte, wurde aus der Partei ausgeschlossen und soll wie andere Gefolgsleute Mugabes vor Gericht gestellt werden. Nach dem Putsch des Militärs in dieser Woche steht Mugabe unter Hausarrest in seiner Villa. Er hatte das Land seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 regiert. Seit Jahrzehnten befindet es sich jedoch im wirtschaftlichen Niedergang und war zuletzt international isoliert.