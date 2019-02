17 Schritte sind es von der Eingangstür bis zum Schalter am gegenüberliegenden Ende der Halle. Es gibt nur zwei Sitzbänke mit jeweils vier dicken, harten Metallgitterschalen. Die meisten der Wartenden lehnen an den Wänden. Die erste der Sitzbänke wackelt, wenn man sich hinsetzt, weil in der rechten Bodenverankerung hinten rechts eine Schraube fehlt. Warum ich das so genau weiß? Ich verbringe jetzt schon mehr als drei Stunden auf der Zulassungsbehörde in Tunis und versuche endlich mein Auto anzumelden, das ich vor zehn Monaten gekauft habe.

Schon allein der Zettel, den mir eine Bekannte gegeben hat, hätte mich stutzig machen sollen. Eigentlich sind es vier (!) Seiten, die ganz genau jeden einzelnen Schritt und jedes Büro exakt beschreiben, das man besuchen muss, sollte man sich auf das Abenteuer "Autokauf" einlassen. Vielleicht sollte ich doch einfach weiter mit dem Roller fahren? Im Umgang mit der Bürokratie eines Landes lernt man viel über die jeweilige Kultur. Syrische Flüchtlinge haben in Deutschland eine eigene App entwickelt, die mit dem Bürokratiewahnsinn in Deutschland helfen soll ("Bureaucrazy") - manchmal würde ich mir das auch für den umgekehrten Weg wünschen.

Simon Kremer: Ein wenig Lost in Nahost Simon Kremer erkundete erst die Wälder des heimatlichen Sauerlandes, später die Wüsten der Arabischen Welt. Hat sich seine Naivität bis heute bewahrt und hätte deswegen beinahe mal für die syrische Militärmannschaft Fußball gespielt. Ist deswegen auch mal im arabischen Gewand durch die Sächsische Schweiz gelaufen. Kurz darauf gründete sich Pegida. Lebt jetzt mit Frau und Tochter in Tunesien und reist als Journalist durch den Nahen Osten. Musste da auf dem Fußballplatz und im Kreißsaal feststellen, dass man sich sehr schnell sehr fremd fühlen kann.

Denn aus einem eigentlich recht überschaubaren Vorgang, in dem ich am Anfang ein Auto kaufe, den Vertrag legalisieren, dann die Autopapiere beim Zoll noch einmal bestätigen, mir vom tunesischen Tüv die Richtigkeit der Fahrgestellnummer attestieren, anschließend die Attestation beim Zoll wieder eintragen lasse, um mir dann bei der Zulassungsstelle den Fahrzeugschein zu besorgen, wird eine Odyssee tief hinein ins Herz der arabischen Gesellschaft. Denn wer kann auch wissen, dass es verboten ist, eine tunesische Behörde in kurzen Hosen zu betreten? Wieder scheitert ein Versuch und es vergeht ein weiterer Tag ohne Fortschritt.

Zehn Monate für eine Autoanmeldung

Einige Politikwissenschaftler sagen, dass die Bürokratie in Tunesien und Ägypten dabei geholfen hat, die Länder während des sogenannten "Arabischen Frühlings" zu stabilisieren. Denn stoisch verrichteten die Beamten weiterhin ihre Arbeit als jahrzehntelange Regime und Diktaturen fielen und sorgten so dafür, dass zumindest die Grundversorgung der Bevölkerung nicht auch ins Chaos verfiel.

Jetzt wiederum – acht Jahre später - ist die Bürokratie für viele Beobachter ein Hinderungsgrund und einer der gravierendsten Umstände, die dazu führen, dass die Wirtschaft in den meisten arabischen Ländern - den Golf und seine Öl-Monarchien natürlich ausgenommen – nicht auf die Beine kommt.

Im "Doing Business Report" der Weltbank landen die meisten arabischen Länder weit hinten. In Ägypten etwa dauere es 75 Tage, Eigentum zu registrieren, sagt der Bericht. In Algerien 180 Tage, eine elektrische Leitung zu bekommen, eine Baugenehmigung im Libanon 249 Tage. Meine Autoanmeldung braucht gute zehn Monate. Aber wenigstens hab ich es geschafft und der Wagen steht nicht, wie bei Bekannten, seit zwei Jahren ungenutzt vor dem Haus. Am Ende hatte ich sogar nicht nur den Fahrzeugschein, sondern auch die Handynummer des Chefs der Kfz-Zulassungsbehörde und durfte das Büro durch den Mitarbeitereingang betreten, wir schreiben uns auch weiterhin private Handy-Nachrichten mit dem zuständigen Zollmitarbeiter.

Beamte, die nur körperlich anwesend sind

Eine Anti-Korruptions-NGO in Tunesien hat mal eine Studie veröffentlicht, nach der der durchschnittliche tunesische Beamte pro Tag effektiv acht Minuten arbeiten würde. Ich würde hinzufügen, dass es im Sommer nur die Hälfte ist, weil dann die sogenannte "séance unique" greift, in der mehrere Monate nur halbtags gearbeitet wird. Verständlich bei der Hitze im klimatisierten Büro.

Ansonsten sei der Beamte aber nur körperlich anwesend. Und auch das nicht immer (gerade hat die Gewerkschaft übrigens neben Lohnerhöhungen eine Sonderprämie für dauerhafte Anwesenheit herausgehandelt). Ich kenne die Methodik der Studie nicht, würde sie aber unterstreichen. Denn meistens sind die benötigten Beamten gerade in wichtigen Sitzungen oder spielen – als es etwa bei der Ankunft am Flughafen in Saudi-Arabien Probleme mit meinem Visum gibt – zu viert gegeneinander Ballerspiele auf dem Handy. Während ich in der Ecke des Büros sitze, warte und mir Gedanken mache, als plötzlich ein Handwerker mit Kreissäge reinkommt und anfängt, den Boden aufzusägen. Was man eben so macht in einem offiziellen saudischen Büro.

Dabei spiegelt sich in der ausufernden Bürokratie ein tieferliegendes Problem wider: Das grundsätzliche Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgern. In gewisser Weise ist das nachvollziehbar, denn inzwischen versucht jeder, der jemanden kennt, der etwas zu sagen hat, damit seine behördlichen Probleme zu umgehen. Was wiederum dazu führt, dass die Zahl der benötigten Stempel und Briefmarken und Beglaubigungen weiter ansteigt. Jeder misstraut jedem. Und der Frust steigt.

Baguette statt Agathe

Als ich mal wieder auf dem zuständigen Amt eine Steuerbriefmarke für etwa zwei Euro kaufen will, sind die abgeschlossen. Die Mitarbeiter streiken mal wieder unangekündigt. Draußen auf dem Platz wird der Unmut der Menge größer. Plötzlich greift einer der wartenden Männer in seine Hosentasche, holt mehrere Bündel Geldscheine heraus, wirft sie in die Luft und ruft: "Wollt ihr meine Steuern doch nicht? Hier sind sie!"

Das Misstrauen ist so groß, dass für die Registrierung meiner Tochter die offizielle Geburtsurkunde aus dem Einwohnermeldeamt nicht ausreicht. Ich brauche eine Beglaubigung der übergeordneten Stadtverwaltung, die mit Steuerbriefmarke und einem Stempel aus dem dritten Stock noch einmal beglaubigt wird, um eine weitere Beglaubigung im Außenministerium zu bekommen. Weil das alle machen müssen, dauert so ein Ausflug gerne mal fast den ganzen Tag. Und wehe, es fehlt ein Stempel.

Zum Glück hat der Beamte den Namen meiner Tochter richtig geschrieben. Nicht auszudenken, was bei einem Schreibfehler passiert wäre. Nicht so, wie bei einer befreundeten französischen Familie, die ihre Tochter Agathe anmelden wollte – und auf der Geburtsurkunde plötzlich Baguette stand.