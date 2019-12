Nein, ich geb's ja zu, so ganz in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht. Die Koffer stehen noch nicht gepackt vor der Tür für den Heimaturlaub, da kotzt die Kleine auf den Wohnzimmerboden. Und Eltern wissen, was das heißt: Natürlich spuckt sie auch aufs Sofa. Und vor den Herd. Und in den Flur. Ganz normale Weihnachtsvorbereitung eben.

Simon Kremer: Ein wenig Lost in Nahost Simon Kremer erkundete erst die Wälder des heimatlichen Sauerlandes, später die Wüsten der Arabischen Welt. Hat sich seine Naivität bis heute bewahrt und hätte deswegen beinahe mal für die syrische Militärmannschaft Fußball gespielt. Ist deswegen auch mal im arabischen Gewand durch die Sächsische Schweiz gelaufen. Kurz darauf gründete sich Pegida. Lebt jetzt mit Frau und Tochter in Tunesien und reist als Journalist durch den Nahen Osten. Musste da auf dem Fußballplatz und im Kreißsaal feststellen, dass man sich sehr schnell sehr fremd fühlen kann.

Und obwohl man sich ja eigentlich im richtigen "Setting" befindet (Palmen vor der Krippe, in der Nähe lagern Hirten auf dem Feld und irgendein Filius ist Statthalter in Syrien) kommt noch nicht so richtig Weihnachtsstimmung auf. Es fehlen die Lichter in den Wohnzimmern, die nach draußen scheinen, die umkränzten Leuchtsterne an den Laternen, die Weihnachtsmusik aus den Läden und auch die angespannte Hektik der Menschen, die jetzt – kurz vor den Feiertagen und dem Jahresende – noch alles schnell erledigen wollen, obwohl es am 2. Januar genauso weitergeht wie vorher. Die Illusion sollten wir uns gar nicht erst machen. Stattdessen eben Palmen im Regen, Schafe auf der Straße und von Syrien brauchen wir gar nicht erst zu reden. Es ist, als ob Weihnachten nicht wäre.

Aber auch da passt das Setting ja. Spulen wir mal 2000 Jahre zurück. Da wird da plötzlich – und bitte bleiben sie da jetzt mit mir am Text, auch wenn sie sonst mit Kirche nichts zu tun haben – der Heiland geboren. Und draußen auf der Straße hupt laut ein Taxifahrer – oder so was Banales eben. Und da braucht man sich dann jetzt gar nicht in große theologische Diskussionen begeben, was Weihnachten denn eigentlich ist. Sondern man muss sich einfach nur fragen, was Weihnachten für einen selbst bedeutet. Und was man eben so braucht, um in Stimmung zu kommen. Und wenn das dann Straßenlaternen mit Weihnachtssternen und ein schräg gesungenes "O Du Fröhliche" von einem Kindergartenchor ist, dann meinetwegen.

Weihnachtsteller und schimmelige Orange

Für mich ist Weihnachten der Weihnachtsteller meiner Oma. Mit Schokolade, Spritzgebäck, einem Apfel und einer Orange, die nach wenigen Tagen unter der Cellophanfolie immer zu schimmeln anfing, weil man als Kind natürlich immer erst die Schokolade gegessen hat. Und auch da passt das Setting zum Glück, weil hier vor der Tür seit einiger Zeit jetzt die Orangenbäume voller Früchte hängen. Und da kommt sie, dann doch ein bisschen, wenn man sich auf solche Kleinigkeiten konzentriert, die Weihnachtsstimmung, diese scheue Diva. Weihnachten kann also kommen. Und Last Christmas hab' ich schon gehört. In einem Clubhotel am Strand – im Sommer. Damit war ich bestimmt der Erste.