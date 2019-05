Natürlich ist das dicke Portemonnaie in der rechten Gesäßtasche unbequem beim Sitzen. Das würde ich aber nie zugeben, schließlich bin ich ein Mann und beschwere mich nie. Das war ich schon mit 16 in der Schule, als ich anfing Portemonnaies hinten rechts zu tragen und "Muddern" oder "Muzen" – ja, so haben wir damals geredet – eben fragte, ob das nicht schmerzte. Aber alle anderen Männer im Dorf trugen ihr Geld und ihre Potenz nun mal in der Hose zur Schau. Außer man fuhr in den Urlaub in den Süden – oder zum Einkaufen ins nahe Köln. Dann durften es auch mal eine Bauchtasche oder ein Brustbeutel unter dem Pullover sein, schließlich war die Welt außerhalb des eigenen Dorfes gefährlich.

Plötzlich waren die Herrentäschchen überall

Gerade deswegen irritiert es mich so, dass inzwischen verdammt viele Männer eine kleine Umhänge-Herrentasche vorne ÜBER dem Pulli oder der Jacke tragen. Zuerst fielen mir die Herrentäschchen am Flughafen auf, als gleich mehrere junge Männer ihre Reisepässe daraus hervorkramten. Schließlich hatte die Tasche genau das richtige Format für den Pass. Aber dann sah ich die Täschchen auch in Berlin auf der Straße – und in den Märkten von Tunis und Tangier vor Läden und Bäuchen baumeln. Die Babo-Bag war überall.

Simon Kremer: Ein wenig Lost in Nahost Simon Kremer erkundete erst die Wälder des heimatlichen Sauerlandes, später die Wüsten der Arabischen Welt. Hat sich seine Naivität bis heute bewahrt und hätte deswegen beinahe mal für die syrische Militärmannschaft Fußball gespielt. Ist deswegen auch mal im arabischen Gewand durch die Sächsische Schweiz gelaufen. Kurz darauf gründete sich Pegida. Lebt jetzt mit Frau und Tochter in Tunesien und reist als Journalist durch den Nahen Osten. Musste da auf dem Fußballplatz und im Kreißsaal feststellen, dass man sich sehr schnell sehr fremd fühlen kann.

Dabei haben Männer ja grundsätzlich ein eher gespaltenes Verhältnis zur Handtasche. Natürlich tragen wir auch mal Handtaschen: Wenn die Partnerin in der Umkleidekabine verschwindet oder wenn wir Günter Netzer heißen und als erster deutscher Fußballer bei Real Madrid spielen – dann können wir uns so etwas leisten. Aber ansonsten spiegelt die Tasche doch die reine Funktion des Trägers wider: Sportler tragen Sporttaschen, Ärzte tragen Arzttaschen. Nur Fahrkartenkontrolleure und Drogendealer am Görlitzer Park tragen mit dünnem Riemchen die Herrenumhängetasche vor dem Bauch. Dabei spiegelt die Größe der Tasche die Verantwortung wider, die der Taschenträger trägt.

Und gerade diesen Drogendealern und den Rappern, die "High bis zum Mond" "mit der Knarre unter'm Sitz" in fetten Sportwagen durch ihre Videos cruisen (da finde ich jetzt inzwischen "Muddern" zu sagen, übrigens wieder vollkommen legitim) haben wir die Babo-Bag und das mit ihr verbundene Boss-Bild zu verdanken. Hier im Maghreb ist die Herrentasche schon lange verbreitet, über die Rapvideos von Gangsta-Rappern ist sie jetzt auch im Prenzlauer Berg und dem Hamburger Schanzenviertel angekommen. Auf "Gutefrage.net" fragte letztens tatsächlich jemand, wo er denn eine "rapperübliche" Umhängetasche herbekäme. Antwort: Inzwischen vertickt auch Gucci die Babo-Bag für Männer, was aus meiner Sicht deutlich an der Street Credibility nagt.

Kaufe einmal Muckibudenrapper-Image

Der Gedanke dahinter ist so simpel und banal wie die Texte der Muckibudenrapper: Ich kaufe mir nicht nur das Image des harten Typen aus dem Pariser Banlieu, sondern auch gleichzeitig die Bequemlichkeit eines Aufbewahrungstextils, in dem ich Handy, Geld und Monatskarte für die Öffentlichen mit mir herumtragen kann.

Dahinter steckt aber leider auch die Traurigkeit des Misstrauens gegen den Rest der Welt: Ein Rucksack auf dem Rücken, eine Bürotasche an der Seite, das Portemonnaie am Gesäß sind Einfallstor für alle Kleinkriminellen dieser Welt (so wie ich als Träger einer solchen Herrenhandtasche nach Außen schließlich auch bin). Also trage ich meine Habseligkeiten wie ein 14-Jähriger auf Klassenfahrt vor mir her. In den letzten Jahren nach dem Arabischen Frühling ist das Misstrauen hier in den nordafrikanischen Gesellschaften deutlich größer geworden.

Jahrzehntelange Gewissheiten zerbröselt

Wo Gerüchte über freigelassene Straftäter gestreut werden – um den politischen Gegner zu diskreditieren -, wo jahrzehntelange Gewissheiten und Einteilungen in gut und böse in wenigen Wochen weggefegt und gesellschaftliche Leitlinien neu verhandelt werden, wo die Gesellschaften jung und die Aufstiegschancen niedrig sind, scheint es vielen Jungen schwer zu fallen, dem Anderen zu trauen. So unbegründet die Ängste auch sein mögen. Wenn die Angst erst mal da ist, trägt Mann auch eine Herrentasche. Babo hin oder her.