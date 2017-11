Schock und Trauer auch im Ausland über das grausame Attentat auf eine Moschee im Norden der Sinai-Halbinsel. In Paris wurden am Freitagabend die Lichter des Eiffelturms aus gemacht als Zeichen der Anteilnahme. Mehrere Angreifer hatten am Freitag mit Sprengsätzen und Schusswaffen eine Sufi-Moschee angegriffen. Mindestens 235 Menschen starben laut der Erklärung des zuständigen Staatsanwalts bei dem Angriff, 109 Weitere seien verletzt worden. Der Imam der Moschee sagte Medienangaben zufolge, dass es Explosionen gegeben habe, als er die Kanzel zur Freitagspredigt hinaufgehen wollte. Anschließend sei Panik ausgebrochen, Gläubige hätten teilweise versucht, die Moschee durch die Fenster zu verlassen. Aber die Angreifer eröffneten das Feuer auf die Flüchtenden. Ein Augenzeuge berichtet: "Sie betraten die Moschee von draußen. Es waren rund 10 bis 20 Leute mit Waffen und sie zerstörten einfach alles. Einige Opfer wurden nur verwundet, aber die Getöteten waren deutlich mehr." Die ägyptische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Präsident Abdel Fattah al-Sissi berief Medienberichten zufolge ein Krisentreffen der Sicherheitskräfte ein. Militärangaben zufolge seien bereits als Reaktion auf das schreckliche Attentat auf dem Sinai Verstecke von mutmaßlichen Extremisten durch die ägyptische Luftwaffe angegriffen und zerstört worden.