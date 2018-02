Bei einem Treffen mit Angehörigen und Überlebenden des Schulmassakers von Florida hat US-Präsident Donald Trump den Vorschlag aufgegriffen, Lehrer gegen solche Angriffe zu bewaffnen.

Wenn es mit Waffen vertraute Lehrer gäbe, könnten sie den Angriff sehr schnell beenden, meinte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus - und erntete Entrüstung.



Das sei eine schreckliche Idee, sagte einer der Überlebenden des jüngsten Massakers an der Marjorie Stoneman High School in Parkland (Florida). "Ich weiß nicht, ob Donald Trump jemals an einer öffentlichen Oberschule war - aber soweit mir bekannt ist, sollten Lehrer Pädagogen sein", zitierte der TV-Sender CNN den 16-Jährigen. "Sie sollten nicht wissen müssen, wie man eine AR-15 bedient", fügte Alfonso Calderon mit Blick auf das vom Todesschützen in Parkland benutzte Gewehr hinzu.

