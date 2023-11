von Katharina Kunert Noch ruhen die Waffen, aber was kommt dann? Brechen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen wieder aus? Und wo? Eine Beschreibung der möglichen nächsten Schritte – und des Dilemmas, in dem Israel steckt.

Wenn man nicht so genau hinschaut und -hört, dann wirkt es, als herrsche dieser Tage tatsächlich etwas Ruhe in Israel und Gaza – Waffenruhe. Ruhe bei den Raketen, die sonst täglich auf Israel abgefeuert werden. Ruhe bei den Angriffen der israelischen Armee in Gaza. Wohlgemerkt: Ruhe, kein Frieden.

Die Feuerpause, während der einige der 240 Hamas-Geiseln freigekommen und nach Israel zurückgekehrt sind, ist allerdings fragil. Noch immer fallen Schüsse, der Krieg kann jederzeit zurückkehren. Nämlich immer dann, wenn eine Seite der anderen vorwirft, sich nicht an die Abmachungen zu halten.