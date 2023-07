Monate dauerte die Blockade des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen den Nato-Beitritt Schwedens an. Kurz vor dem Nato-Gipfel in Vilnius dann der überraschende Durchbruch: Erdogan gibt grünes Licht und will das Beitrittsgesuch ans Parlament geben. So reagieren die Nato-Partner.