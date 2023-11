Mit diesen Methoden will Israels Armee die Hamas besiegen – auch in den Tunneln

von Marina Klimchuk und Katharina Kunert Einkesseln, Zivilisten vorwarnen, Schwammbomben – so kämpft Israels Armee gerade in Gaza. Der Krieg stellt die Soldaten vor riesige Herausforderungen. Und ein großes Dilemma.

Seit einem Monat kämpft Israels Armee jetzt gegen die Hamas. Die Ziele sind klar: Die Geiseln befreien, die militärische Operationsbasis in Gaza zerstören und den Nachschub an Kriegsmaterial abschneiden. Der Weg dahin ist allerdings ist unklar, auch für Kenner der israelischen Armee (IDF). Pinchas, 45, ist ein ehemaliger Generalleutnant der Streitkräfte. Er möchte hier nicht mit vollem Namen genannt werden, zu sensibel ist ihm das Thema. In die aktuelle Strategie ist er nicht mehr eingebunden, seine Einschätzungen stammen aus den Erfahrungen von vielen Jahren in der Armee.