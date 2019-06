Lokalrunde mit den Trumps. Beim ersten offiziellen Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Irland sind auch dessen Söhne Eric und Donald Trump Jr. mit von der Partie. Die prominenten Gäste aus Amerika luden am Mittwoch die Bewohner von Doonbeg zu einer Runde Freibier ein. Nicht nur deswegen zeigten etlicher Doonbeger ihre Dankbarkeit. Der kleine Ort an der irischen Atlantikküste liegt in der Nähe des Golfresorts von Donald Trump, wo der US-Präsident während seines Irlandbesuches auch übernachten wird. Das Luxushotel hat den Menschen in der Region Jobs gebracht. Und nach den Massenprotesten gegen ihren Vater Donald in London nehmen seine Söhne die Begeisterung der Doonbeger gerne an. "Protestiert hier irgendjemand?", fragt Eric Trump, "Sky News erzählt uns, dass die Leute protestieren." Taten sie auch - und zwar rund 70 Kilometer entfernt, am Flughafen Shannon. Rund 200 Menschen versammelten sich dort zu einem sogenannten Friedenscamp. "Ich bin heute hier wegen Trumps Frauenfeindlichkeit", sagte diese Demonstrantin. "Und er ist homophob, rassistisch und durch und durch narzisstisch. Ich kann nichts an seiner Politik leiden." Auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich einige Trump-Unterstützer, von den Trump-Gegnern durch ein Polizeispalier getrennt. Für Donnerstag wird eine größere Demonstration gegen den US-Präsidenten in der Hauptstadt Dublin erwartet. Seinen zweitägigen Besuch in Irland unterbricht der US-Präsident am Donnerstag für eine Reise in die Normandie, wo er an der Fortsetzung der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten teilnimmt.