Sehr erfolgreich beim Diamantenschmuggel – weniger an der Front: So operiert Wagner in Afrika

von Marc Goergen In der Ukraine kämpft die Söldnergruppe Wagner unter anderem in Bachmut. Aber auch in anderen Regionen der Welt sind die Russen aktiv, vor allem in Westafrika. Die Open-Source-Bewegung "All Eyes on Wagner" beobachtet dort ihre Aktivitäten – mit erstaunlichen Ergebnissen. Ein Interview.

Seit knapp einem Jahr dokumentiert "All Eyes on Wagner" die Aktivitäten der russischen Wagner-Söldner vor allem in Afrika. Dort ist Wagner in mehreren Ländern präsent, immer wieder werden Söldnern auch Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen – allein in dem Dorf Moura in Mali sollen Wagner-Leute im März 2022 mindestens 300 Leute massakriert haben.

Sophie ist eine der Mitarbeiterinnen von "All eyes on Wagner". Sie stammt aus Frankreich, kommt aus der Open-Source-Bewegung, allerdings ist Sophie nicht ihr richtige Name. Aus Sicherheitsgründen möchte sie in der digitalen Öffentlichkeit anonym bleiben.

Wie arbeiten die Söldner der Wagner-Truppe in Westafrika? Gibt es einen bestimmten Modus Operandi?