Bei ihrem Treffen mit dem Spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am vergangenen Wochenende besuchte Kanzlerin Angela Merkel das Naturschutzgebiet Coto de Donana. Der Nationalpark in der Provinz Huelva, in Andalusien beherbergt viele bedrohte Arten, etwa den Iberischen Lux, für den der Park eine Zuchtstation betreibt. Merkel traf ihre spanischen Amtskollegen, um über das mit Spanien getroffene Abkommen zur Rücknahme bestimmter Flüchtlinge zu sprechen. Spanien ist zu einem Hauptziel für Flüchtlinge geworden: Seit Jahresanfang kamen dort nach UN-Angaben fast 24.000 Flüchtlinge an, etwa dreimal mehr als letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag hatte Merkel sich bei Spanien für die Schließung des Abkommens bedankt, es zeige, dass Deutschland und Spanien auf europäische Lösungen setzen. Kein Land Europas könne sich vor der Aufgabe drücken, sich der Flüchtlingsproblematik anzunehmen sagte Merkel, ganz gleich, ob es sich um ein Primär- oder ein Sekundär-Ankunftsland handele. Merkel sagte zudem, sie wolle Spanien bei Verhandlungen mit Marokko unterstützen. Dort sollen nach Medienberichten Zehntausende Flüchtlinge darauf warten, über die spanischen Nordafrika-Exklaven oder über die Meerenge von Gibraltar nach Europa zu gelangen. Das Ausflugsziel der beiden Regierungschefs ist in der Vogelwelt von hoher Bedeutung für die Migration: In den Feuchtgebieten des Parks überwintern Tausende Zugvögel.