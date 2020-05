Sehen Sie im Video: Niedrigster Zuwachs an COVID-19-Toten in Spanien seit dem 18. März





In Spanien ist der niedrigste Zuwachs an gestorbenen Infizierten seit dem 18. März gezählt worden. Wie das Gesundheitsministerium und der Epidemiologe Fernando Simon mitteilten, stieg die Zahl am Sonntag um 164. Die Zahl der Infektionen legte um 884 zu. Ein ermutigendes Zeichen für Spanien, dessen Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser seit Samstag wieder für kurze Spaziergänge und körperliche Ertüchtigungen verlassen dürfen. Madrid und Katalonien sind nach wie vor die beiden am stärksten betroffenen Regionen. Zusammengezählt sind hier über 13.500 Tote mit COVID-19 gezählt worden. In ganz Spanien beläuft sich die Zahl der Todesopfer auf 25.264. Rausgehen dürfen die Menschen für Sport und Spaziergänge nur morgens zwischen sechs und zehn Uhr und abends von acht bis elf. Die Mittagszeit ist für ältere und gefährdete Personen vorgesehen. Auch auf Lanzarote, eine der kanarischen Inseln vor der Küste Westafrikas, gelten die selben Regeln. Hier genossen die Anwohner am Sonntag seit langer Zeit mal wieder einen sommerlichen Tag am Strand.