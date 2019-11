Nach dem erneuten politischen Patt bei den spanischen Parlamentswahlen haben katalanische Separatisten an der Grenze zu Frankreich eine Verkehrsader blockiert. Sie legten am Montag am Autobahn-Übergangspunkt La Jonquera den Verkehr lahm. Laut Polizei waren rund 80 Personen auf beiden Seiten der Grenze an der Aktion beteiligt. Die zumeist über soziale Medien operierende Plattform "Demokratischer Tsunami" reklamierte die Aktion für sich. Nach einem richterlichen Verbot spielen die Organisatoren der Plattform mit den Behörden Katz und Maus, indem sie ihre Internet-Adresse wechseln. Die Gruppe hatte bereits zuvor Massenproteste in Katalonien koordiniert - darunter am Flughafen Barcelona. Im Wahlkampf in Spanien hatte der Umgang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien eine zentrale Rolle gespielt. In der Region war es zu teils gewaltsamen Protesten gekommen, nachdem Haftstrafen gegen Separatisten verhängt wurden.