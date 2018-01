Es war extrem spannend bis zuletzt. Und Parteichef Martin Schulz dürfte ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen sein. Denn die knappe Entscheidung auf dem SPD-Sonderparteitag in Bonn am Sonntag fiel am Ende zugunsten einer Aufnahme von Koalitionsverhandlung mit der Union aus. Doch weil in einer ersten offenen Abstimmung kein klares Ergebnis zustande kam, musste im Anschluss genau ausgezählt werden. Heiko Maas präsentierte am Sonntagnachmittag nach einer emotionalen Debatte im Vorfeld das Abstimmungs-Ergebnis: "Es sind 642 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 362, mit Nein 279 und eine Enthaltung. Und damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen." Damit ist nun der Weg frei, um in Kürze mit der Union zusammenzukommen und eine Koalitionsverhandlung zu beginnen. Feststeht jedoch bereits jetzt schon, dass am Ende der Koalitionsverhandlungen erneut die SPD-Delegierten über die erzielten Ergebnisse abstimmen dürfen.