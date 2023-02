von Niels Kruse Plötzlich scheint der Himmel voller Spionageballons zu hängen. Vier Flugobjekte wurden aus dem amerikanischen Luftraum geholt. Neu ist das Phänomen nicht, vermutlich wurde es bislang falsch vom US-Verteidigungsministerium einsortiert.

Nein, ausschließen wollte es US-Kommandeur Glen VanHerck nicht, dass Aliens über den USA herumfliegen würden. "Ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden", sagte der Chef der US-Streitkräfte Journalisten. Anlass war der erneute Abschuss eines Flugobjekts im amerikanischen Luftraum – der vierte innerhalb weniger Tage. Seitdem in den Vereinigten Staaten vor kurzem ein chinesischer Spionageballon entdeckt wurde, hat offenbar eine regelrechte Jagd auf mehr oder weniger unbekannte Flugobjekte eingesetzt. Und bei diesem Stichwort dreht die Öffentlichkeit schnell und gerne frei.

Ufos sind jetzt "unidentifizierte Luftphänomene"

Erst vor wenigen Wochen hatte das US-Verteidigungsministerium ihren regelmäßigen Bericht über die sogenannten "Unidentified Aerial Phenomena" herausgegeben, wie Ufos seit einigen Jahren offiziell genannt werden. Unidentifizierte Luftphänomene also. Grund für die Umbenennung: Viele Erscheinungen entpuppen sich nicht als Objekte, sondern als Spiegelungen, Blitze, Laserpointer und so weiter. Laut des Pentagons wurden seit März 2021 247 UFO-Sichtungen gemeldet, von denen mehr als 200 aufgeklärt wurden. Es handelte sich etwa um Drohnen, Ballons manchmal sogar um Plastiktüten.

Bericht der "Washinton Post" Trümmer-Bergung läuft – Spionageballon offenbar Teil eines großen chinesischen Überwachungsprogramms 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Die US-Marine führt derzeit eine umfangreiche Operation mit Hilfe von Unterwasserdrohnen, Kriegsschiffen und Schlauchbooten vor der Küste von South Carolina durch, um alle Teile des chinesischen Spionageballons einzusammeln, den ein US-Kampfjet am Samstag abgeschossen hat Mehr

Und der Rest? 143 Beobachtungen in den Jahren 2004 bis 2021 gelten weiter als ungeklärt. Medial für besonders viel Aufsehen sorgten dabei unerklärbare Sichtungen durch Navy-Piloten. Die hatten bei Testflügen über Jahre immer wieder Objekte auf ihren Maschinen wahrnahmen, die sich ungewöhnlich schnell bewegen und die Richtung wechseln konnten. Die Sichtungen sind bis heute ungeklärt und auch nicht mit den üblichen Verwechslungen mit Ballons oder Spiegelungen erklärbar (Lesen Sie hier mehr dazu).

Die Amerikaner halten es für möglich, dass hinter den Phänomenen Beobachtungsfehler oder auch Manipulationen stehen, doch genauso seien fortschrittliche Luftfahrzeuge aus dem USA oder dem Ausland denkbar, wie es in dem Bericht heißt. Kurz gesagt: Ein kleiner der Teil der vormals unbekannten Flugobjekte bleiben vorerst unbekannte Flugobjekte. Daneben lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass die Vereinigten Staaten auch nicht immer Interesse daran haben, dass die Herkunft der Ufos geklärt wird. Und sei es nur, um eigene Aktivitäten unter dem Teppich zu halten.

USA hätten zehn Ballons fliegen lassen

Nur kurz nachdem die USA China beschuldigt hatten, den ersten Spionageballon losgeschickt zu haben, beklagte die Regierung in Peking, dass die Vereinigten Staaten "das führende Spionage-Imperium in der Welt" seien. Jetzt legte sie mit konkreten Zahlen nach: So hätten die USA im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal illegal Ballons in großer Höhe über China fliegen lassen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenamts. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen, es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons in großer Höhe über andere Länder flögen.

Nun meldet sich zudem Taiwan zu Wort, die von Peking beanspruchte Inselrepublik vor der Südostküste Chinas. Einem Medienbericht zufolge seien in den vergangenen Jahren Dutzende chinesische Militärballons in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen – viel mehr als bisher bekannt. "Sie kommen sehr häufig, der letzte erst vor ein paar Wochen", sagte ein hoher taiwanischer Beamter laut der "Financial Times". Solche Überflüge würde es durchschnittlich einmal im Monat geben, heißt es weiter. Die US-Regierung hatte zuvor behauptet, dass sich das chinesische Ballon-Überwachungsprogramm über mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten erstrecke.

Drei Ballons unter Trump im US-Himmel

Sollten diese Zahlen zutreffen, müsste es am Himmel vor Spionageballons nur so wimmeln. Was die Frage nach sich zieht, warum bislang so selten von zu hören und zu sehen ist. Schon während der Präsidentschaft von Donald Trump waren drei ähnliche Ballons wie jetzt im amerikanischen Luftraum entdeckt worden – was allerdings ohne Konsequenzen blieb. Die "New York Times" vermutet, dass sie vom Verteidigungsministerium in die "Unidentified Aerial Phenomena"-Rubrik einsortiert wurden. "Als das Pentagon und die Geheimdienste in den letzten zwei Jahren Erklärungen für viele dieser Vorfälle zu finden, haben Beamte einige Ereignisse als chinesische Spionageballons neu eingestuft", schreibt das Blatt.

Von den bislang vom Himmel geholten vier Objekten ist offiziell nur vom ersten klar, welche Funktion es hatte und wo der Ursprung lag. Von den anderen bekannt ist nur, dass sie scheinbar nicht mit dem ersten Spionageballon vergleichbar seien. Die Bergung von Ufo Nummer zwei und drei gestalte sich wegen der arktischen Temperaturen zudem als schwierig, heißt es bei der zuständigen US-Kommandantur.

Ballon-Programm unpassend aufgeflogen

Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass alle Großmächte ihre Ballons um den Globus schicken, dies aber verständlich nicht an der großen Glocke hängen sehen wollen. Dass die Amerikaner bei der Entdeckung des chinesischen Spionageflugobjekts eine Ausnahme gemacht haben, deuten Experten in mehrfache Weise: Entweder wollte die US-Regierung China absichtlich bloßstellen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie gefährlich China ist. Oder der Spionagevorwurf ist ein brachialer Schritt in der "Operation Blackbox" mit der Washington versucht, die Regierung in Peking in Krisenzeiten zumindest zu irgendeiner Art von Kommunikation zu bewegen. Möglich ist aber auch, dass das chinesische Ballon-Programm einfach nur schlecht getimed oder zu einer unpassenden Zeit aufgeflogen ist.

