US-Präsident Joe Biden gab den Befehl zum Abschuss des Spionageballons über den USA. Für den durch den Fund von Geheimdokumenten in die Kritik geratenen Präsidenten ist es ein wichtiges Zeichen an seine Wähler.

von Jan Christoph Wiechmann Die USA schießen den chinesischen Spionageballon vor der Atlantikküste ab. Notwendig war das nicht. Aber es hilft den USA im Kalten Krieg mit China.

Die Nachricht wirkt martialischer als sie ist: Ein US-Fighter-Jet vom Typ F-22 schießt den chinesischen Spionageballon sechs Meilen vor der Küste von South Carolina in 18 Kilometern Höhe ab.

Das klingt nach: Bedrohung, Eskalation, Kalter Krieg.

Bedrohung? Nein.

Eskalation? Kaum.

Kalter Krieg? Nach Einschätzung vieler Experten – ja.

China hat schon ganz anders Spionage betrieben – wie die USA in China selbstredend auch. Durch Satellitenaufnahmen lassen sich Militärbasen sehr viel besser auskundschaften als durch einen Ballon von der Größe dreier Busse. Auch Spionageballons gerieten schon einige Male in den US-Luftraum, zuletzt dreimal während der Trump-Regierung und einmal unter Biden, doch wurde die Öffentlichkeit nie vom Pentagon informiert. Abgeschossen wurden sie auch nicht.

Warum also die ganze Aufregung jetzt?

Für die USA ist die Episode des so sichtbaren weißen Ballons am amerikanischen Himmel eher die Chance, der Welt und dem eigenen Volk zu demonstrieren: Wir sind in einer anderen Zeit, im Cold War II. Wir befinden uns im erbitterten Wettstreit zweier Großmächte. Wir müssen viel unerbittlicher gegen das autoritäre China vorgehen. Und an die republikanischen Gegnergerichtet: Wir sind "strong on national security".

Die scharfe Reaktion der USA, einschließlich der kurzfristigen Absage der Chinareise von Außenminister Blinken, ist im Kontext anderer Entwicklungen zu sehen, die die Rivalität der beiden Großmächte derzeit anheizen:

Erst vergangenen Woche gab China in einer aberwitzigen Argumentationsakrobatik den USA die Schuld am Krieg in der Ukraine: "Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst haben."

Die USA sicherten sich in dieser Woche Zugang zu weiteren Militärbasen auf den Philippinen, die im Fall eines chinesischen Angriffs auf Taiwan benutzt werden können.

Mit Indien verkündeten die USA einen Ausbau der Beziehungen im Technologie- und Verteidigungssektor, nicht zuletzt, um Indien stärker in den eigenen Orbit zu ziehen (und weg von Russland und China).

Auch Japan und Australien, Chinas Rivalen in der Region, erhalten nun deutlich mehr Militärhilfe aus den USA.

Vor allem der "Chip War" setzt den Chinesen schwer zu. Um China bei der so wichtigen Halbleitertechnik abzuhängen, verhängten die USA im Oktober ein Exportverbot für hochmoderne Mikrochips, die schärfste Wirtschaftssanktion seit dem ersten Kalten Krieg. Das wirft China bei der Entwicklung von Waffensystemen und Künstlicher Intelligenz um Jahre zurück.

USA: Präsident Joe Biden inszeniert sich als starker Führer

Hinzu kommen innenpolitische Gründe. Am Dienstag hält Joe Biden seine Rede an die Nation, die "State of the Union". Er will aller Voraussicht nach 2024 nochmal als Präsidentschaftskandidat antreten und dies bald verkünden. Da hilft es, wenn sich der 80-jährige als starker "Leader" auch in außenpolitischen Fragen präsentieren kann. Den Wettstreit mit – und die Bedrohung durch China hat er (neben dem Ukrainekrieg) als das große Thema seiner Amtszeit identifiziert.

Bidens Reaktion auf die Sichtung des Ballons schien folgerichtig eher einem Western oder einem Kriegsfilm zu entstammen: "We'll take care of it", sagte er im coolen Macho-Charme. Und nachdem er sich drum gekümmert, ebenso cool: "Wir haben es erfolgreich abgeschossen."

Irgendwann nach der State of the Union wird Außenminister Blinken seine China-Reise nachholen. Dann wird es auch darum gehen, dass inmitten dieser erhitzten Atmosphäre nicht eine kleine Fehlkalkulation oder ein Unfall zu einer größeren Eskalation und Auseinandersetzung führen.

Der weiße Ballon war dafür eine kleine Probe.