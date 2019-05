Auf dem Foto ist die Familie noch komplett und lächelt in die Kamera. Doch von den vier Menschen ist nur noch die Mutter, Chandima Niranjali, am Leben. Ihre beiden Töchter und ihr Mann starben am Ostersonntag bei den Anschlägen in Sri Lanka. Mehrere Selbstmordattentäter hatten drei Kirchen und vier Hotels angegriffen und dabei mehr als 250 Menschen getötet. Die Regierung macht Islamisten verantwortlich. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Angriffe für sich reklamiert. Ihre beiden Töchter Vishmi und Nethmi und ihr Mann starben, als sich ein Selbstmordattentäter neben ihnen im Gottesdienst in die Luft sprengte. Sie überlebte als einzige der Familie. Es dauerte einige Zeit, bis sie das realisiert hatte: "Ich kann nicht beschreiben, was ich in diesem Moment gedacht habe. Ich erinnere mich, dass ich die Schuhe meiner jüngeren Tochter und den Schleier meiner älteren Tochter genommen haben. Ich bin durch das Krankenhaus gelaufen, als ob ich verrückt wäre. Ich weiß nicht, wie lange ich so rumgelaufen bin. Ich fühle mich nicht so, als ob meine Töchter mich schon verlassen haben. Ich will das nicht akzeptieren." So wie sie haben viele in Sri Lanka noch nicht wirklich begriffen, was am Ostersonntag passiert ist. Immer wieder gibt es neue Nachrichten von möglichen Bedrohungen, die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch. Schwer vorzustellen, dass es wieder so wird, wie vor den Anschlägen. "Meine ältere Tochter war sehr gut in der Schule, sie wollte Ärztin werden. Sie war sehr gut in Informatik und sie hatte ein großes Ziel im Leben. Sie wollte sich um ihre Mutter kümmern, sie wollte ein großes Haus bauen. Und sie wollte studieren und ins Ausland geben. Sie hatte viele solcher Träume, sie war eine gute Schlagzeugerin. Und meine junge Tochter liebte es, zu tanzen." Die Regierung von Sri Lanka warnte, dass der IS möglicherweise eine neue Strategie verfolge und stärker kleinere Länder ins Visier nehme. Warum ihre Familie sterben musste - diese Frage wird Chandima Niranjali wohl bis zu ihrem Lebensende beschäftigen.