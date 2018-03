Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und Muslimen in Sri Lanka hat die Regierung für zehn Tage den Notstand ausgerufen. Dadurch solle verhindert werden, dass sich die Unruhen über den betroffenen Distrikt Kandy hinaus ausbreiteten, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Soldaten und Elitepolizisten wurden in die Region entsandt. Dort hatte eine Menschenmenge ein muslimisches Geschäft und andere Gebäude in Brand gesetzt. Die Spannungen zwischen Buddhisten und der muslimischen Minderheit haben sich im vergangenen Jahr deutlich verschärft.