Der amtierende Stabschef des Weißen Hauses Mick Mulvaney bestätigte am Donnerstag indirekt die Aussetzung von Militärhilfe durch US-Präsident Donald Trump, um die Ukraine so unter Druck zu setzen. Die Pressekonferenz fand am Donnerstag in Washington statt. Ein Reporter fragt: "Sie sprechen also von einer Gegenleistung. Es werden keine Mittel fließen, solange es keine Untersuchung der Server der Demokraten gegeben hat?" "Wir machen das immer so in der Außenpolitik", antwortet Mulvaney. Dabei geht es auch um die Gerüchte, dass es eine ukrainische Verbindung zu russischen Hackerangriffen auf den Dachverband der US-Demokraten im US-Wahljahr 2016 gegeben haben soll. Und daher sollte das Geld dann zurückgehalten werden. Der Stabschef dementierte jedoch wenige Stunden später seine Aussagen in einer schriftlichen Stellungnahme. Er erklärte darin, dass seine Äußerungen falsch dargestellt worden seien. Es habe keinerlei Gegenleistung für die Militärhilfen zugunsten der Ukraine im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Wahl von 2016 gegeben.