Er gilt in den USA als Vorzeigeunternehmer mit sozialem Gewissen. Jetzt gibt der Gründer der Kaffee-Hauskette Starbucks Howard Schultz seinen Chef-Posten im Unternehmen auf. Das teilte Starbucks mit. Der New York Times sagte der 64-jährige, er wolle über eine Reihe von Optionen nachdenken, die auch ein öffentliches Amt umschließen könnten. Er sei aber noch weit von einer Entscheidung entfernt. In dem Interview sagte er auch, dass er tief besorgt sei, über die wachsende Polarisierung und über das Ansehen Amerikas in der Welt. Die Entscheidung von Schultz befeuerten Spekulationen, dass er möglicherweise US-Präsident werden will. Vor der jüngsten Wahl hatte er eine Bewerbung noch abgelehnt. Als Unternehmer konnte Schultz große Erfolge verbuchen: Während seiner knapp vierzig Jahre bei Starbucks wuchs das Unternehmen rasant und hatte zuletzt rund 28.000 Filialen in 77 Ländern. Der Wert der Starbucks-Aktie stieg um ein Vielfaches. Starbucks-Mitarbeiter kamen unter anderem in den Genuss einer Krankenversicherung und von Starbucks-Aktien. Schultz vertritt überwiegende liberale Positionen und gilt als scharfer Kritiker von US-Präsident Donald Trump und dessen Politik.