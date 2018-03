Der britische Physiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies habe ein Sprecher der Familie des Wissenschaftlers mitgeteilt, berichtete die britische Nachrichtenagentur Press Association am Mittwoch. Medienberichten zufolge starb Hawking am frühen Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge. Seine drei Kinder teilten mit, sie seien zutiefst traurig. Ihr Vater sei ein großartiger Wissenschaftler und außergewöhnlicher Mensch gewesen. Berühmt wurde Hawking wegen seiner Theorien zum Ursprung des Universums und zu Schwarzen Löchern. Sein 1988 erschienenes Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" machte ihn auch bei Laien populär. Einige seiner Entdeckungen gelten als Meilensteine in der Kosmologie. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern lieferte er unter anderem die mathematische Begründung dafür, dass das Universum mit einem Urknall entstanden ist. Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose ALS. Bereits seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig, er saß im Rollstuhl. Schon seit langem konnte er sich nur noch mühsam mit Hilfe eines Computers verständigen.