Es bleibt vorerst dabei: In Deutschland lassen gesetzliche Regelungen zur Sterbehilfe weiter auf sich warten. Der Bundestag konnte sich am Donnerstag auf keinen der beiden Gesetzesvorschläge einigen. Doch: Wie gehen andere Länder mit dem sensiblen Thema um?

Seit Jahren wird in Deutschland um Regelungen zur Sterbehilfe gerungen. Am Donnerstag verfehlten zwei dafür vorgelegte Gesetzentwürfe im Bundestag eine Mehrheit. In nächster Zeit könnten neue Vorschläge ausgearbeitet werden – auch ohne gesetzlichen Rahmen sind Sterbehilfe-Angebote aber weiterhin rechtlich möglich. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast machte deutlich, dass sie nicht mit einem nächsten Versuch noch in dieser Wahlperiode rechnet. Ihr FDP-Kollege Benjamin Strasser meinte, man werde mit etwas Abstand über ein Ob und Wie für einen neuen Anlauf beraten.

Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland strafbar

Derzeit ist aktive Sterbehilfe hierzulande strafbar. Erlaubt ist aber der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wenn das dem Willen des Patienten entspricht, ebenso wie indirekte Sterbehilfe. Von dieser wird gesprochen, wenn es um die Schmerzlinderung eines Patienten geht und die entsprechenden Medikamente zur Folge haben, dass er früher verstirbt. Auch die Beihilfe zur Selbsttötung ist straffrei – sie kann in der Beschaffung oder Bereitstellung eines tödlichen Mittels bestehen, das der Patient allerdings selbst einnimmt.

Allein im Jahr 2021 hatten in Deutschland tätige Sterbehilfe-Organisationen bei fast 350 Suiziden geholfen, wie es in einem Anfang 2022 vorgestellten Bericht unter anderem der Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) hieß.

Wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern wie der Schweiz und den Niederlanden, wo aktive Sterbehilfe schon länger erlaubt ist?

Niederlande erlaubte Sterbehilfe weltweit als erstes

In der Schweiz nehme die Zahl der Suizidhilfefälle seit einigen Jahren stark zu, sagt Markus Zimmermann von der Universität Freiburg (Schweiz). In Belgien und den Niederlanden sei die Entwicklung vergleichbar. Gegenwärtig gebe es in der Schweiz etwa 1300 Fälle jährlich, die Sterbefälle aus dem Ausland anreisender Sterbewilliger nicht mitgerechnet.

"Meines Erachtens wird in der Diskussion in Deutschland viel zu wenig – nämlich überhaupt nicht – über die helfende Person und ihre Motive gesprochen", erklärt Ethik-Professor Zimmermann. Ethisch gesehen sei das aber der entscheidende Punkt, wenn man Suizidhilfe grundsätzlich akzeptiere. "Handelt die Person aus Mitleid, Fürsorge, um Geld zu verdienen, aus anderen Gründen?" Suizidhilfe könne nicht wie am Fließband nach einer Stunde Gespräch geleistet werden. Werde Sterbehilfe wie in den Niederlanden zu einer ärztlichen Dienstleistung, sei das prekär für den Arztberuf.

Die Niederlande hatten vor gut 20 Jahren als erstes Land der Welt die Tötung auf Verlangen erlaubt. Ärzte können dort unter bestimmten Umständen das Leben auf Wunsch beenden oder Beihilfe zum Suizid leisten. Wurden 2003 laut sogenanntem RTE-Report noch 1885 Fälle gezählt, waren es 2013 schon 4829. Für 2021 wurden 7666 Sterbehilfefälle erfasst – was den Angaben zufolge 4,5 Prozent aller Todesfälle in den Niederlanden in dem Jahr entsprach. Möglich ist Sterbehilfe dort schon für Kinder ab zwölf Jahren.

Keine Altersbeschränkung für Sterbehilfe in Belgien

Noch liberaler ist das Sterbehilfegesetz in Belgien: 2014 wurde hier die Altersbeschränkung komplett aufgehoben. Einer Studie aus dem Land von 2015 zufolge stieg nicht nur die Zahl der Sterbehilfe-Wünsche von 2007 auf 2013 deutlich, sondern auch die Quote der Genehmigungen – ein Befund, der von Kritikern als Beleg dafür gesehen wird, dass das Angebot die Nachfrage schafft.

Zudem stieg der Anteil älterer Menschen generell und solcher, die in Altenheimen lebten. Bestrebungen, Sterbehilfe verstärkt auch älteren Menschen zu ermöglichen, die nicht todkrank sind, aber keinen Lebenswillen mehr haben, gibt es zum Beispiel in den Niederlanden bereits. Zum großen Teil sind Menschen mit solchem Wunsch einer Studie des dortigen Gesundheitsministeriums zufolge Frauen, viele sind niedrig gebildet. Genannte Faktoren waren unter anderem das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, Einsamkeit und Geldsorgen. Bei der Hälfte der Befragten schwankte der Todeswunsch, teils abhängig von der Jahreszeit.

Schweiz: Lobby der Suizidbeihilfevereine wächst

Was bei Sterbehilfe-Regelungen vermieden werden müsse, allerdings durch kein Gesetz der Welt verhindert werden könne, sei eine "politisch aufgegleiste, schleichend einsetzende, systematische, gewerbsmäßige Sterbehilfe, die trotz juristischer Einschränkungen allein durch das werbende Angebot ausgelöst werden und in einen Automatismus abgleiten kann", sagt Christine Bartsch von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Es dürfe nicht so kommen, dass Menschen sich unter Druck fühlten, Sterbehilfe zu nutzen, um niemandem zur Last zu fallen oder unnötige Kosten zu verursachen.

In der Schweiz sei die Lobby der Suizidbeihilfevereine bereits riesengroß, erklärt Bartsch, die eine Professur für Rechtsmedizin innehat. Die Vereine brächten dort eine Gesetzesinitiative nach der anderen ein, um ihr Geschäft möglichst in sämtliche Institutionen wie Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Hospize ausweiten zu können. "Wenn diesen Vereinen erstmal Tür und Tor geöffnet wurden, gibt es aus unserer Forschungsperspektive tatsächlich kein Halten und vor allem keine Kontrolle mehr."

In Deutschland sei wichtig, festzulegen, wer die Hilfe beim Sterben geben darf, wie diese konkret aussehen soll, was sie kosten darf und wer für diese Kosten aufkommt. Gehe es um medizinische Berufsgruppen oder unbekannte Vereinsakteure mit geschäftsmäßiger Tätigkeit und hoher Entlohnung pro Fall? Solle Suizidbeihilfe eine Krankenkassenleistung werden oder Privatangelegenheit bleiben? "Das sind ganz sicher die wichtigsten Fragen."

Eine Neuregelung ist in Deutschland notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 ein seit 2015 bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte. Es sah das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzt. Dabei bezieht sich "geschäftsmäßig" nicht auf einen finanziellen Aspekt, sondern bedeutet "auf Wiederholung angelegt". Das Urteil stieß eine Tür für organisierte Angebote auf.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte im Vorfeld der Abstimmung am Donnerstag für eine Kultur der Lebensbejahung und gegenseitigen Fürsorge geworben. "Wir müssen als Gesellschaft darauf achten, dass keine Situation entsteht, in der ein älterer oder kranker Mensch oder ein Mensch in einer existenziellen Krise eher eine gute Infrastruktur der Suizidassistenz vorfindet als ausreichende und angemessene Rahmenbedingungen, um sich vertrauensvoll in Pflege zu begeben", sagte der Bischof.