Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist wegen Betrugs angeklagt worden. Wie das US-Justizministerium am Donnerstag bekanntgab, wird dem Konservativen und drei anderen Personen Finanzbetrug im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen. Bei "We Build the Wall" seien 25 Millionen Dollar mit dem Versprechen zusammengetragen worden, dass kein Geld an die Organisatoren fließen würde, hieß es in einer Pressemitteilung. Tatsächlich habe etwa Bannon aber indirekt über eine Million Dollar erhalten. Der 66-Jährige plädierte vor einem Gericht in Manhattan auf nicht schuldig. Dabei wurde eine Kaution von fünf Millionen Dollar vereinbart, weswegen er nicht in Untersuchungshaft muss.

