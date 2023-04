Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat Stormy Daniels ein für Freitag geplantes Exklusiv-Interview abgesagt. In einem Gespräch mit der "Times" bestätigt sie, dass sie viele Morddrohungen erreichen.

Die Porno-Darstellerin Stormy Daniels (44) hat ein mit Spannung erwartetes Exklusiv-Interview mit dem Moderator Piers Morgan (58) in letzter Minute verschoben. Grund seien "Sicherheitsbedenken", wie Morgan auf Twitter bekannt gibt. "Leider musste Stormy Daniels unser Interview heute Abend aufgrund aufgetretener Sicherheitsprobleme plötzlich verschieben. Ich hoffe sie ist ok", schreibt Morgan.

Ein Bericht der "Times" scheint den Grund für die Absage zu bestätigen. In einem Interview mit der Zeitung sagte Daniels: "Die Anzahl und die Intensität (der verbalen Angriffe, Anm. d. Red.) ist die gleiche wie beim ersten Mal, aber dieses Mal ist es direkt gewalttätig", sagt sie. "Beim ersten Mal war es 'Goldgräberin', 'Schlampe', 'Hure', 'Lügnerin' und so weiter. Und dieses Mal heißt es 'Ich werde dich umbringen'. Sie sind viel gewalttätiger und anschaulicher." Erstmals habe sie Angst, gab sie zu.

Zudem wurden Tweets, die für das Interview warben, laut "Deadline" von Morgan und dem Sender TalkTV in der Zwischenzeit entfernt. Daniels hat sich öffentlich noch nicht zu der Verschiebung geäußert. In ihrem letzten Tweet vom Freitag bedankte sie sich bei ihren Followern für die Unterstützung und trank Champagner.

Stormy Daniels erhält Drohungen

Es wäre das erste Interview gewesen, das Daniels gegeben hätte, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump in New York aufgrund einer angeblichen Schweigegeldzahlung an die Ex-Pornodarstellerin angeklagt worden ist.

"Es ist eine Bestätigung", sagte Daniels der "Times" und klang laut Zeitung eher vorsichtig als triumphierend. "Aber es ist bittersüß. Er hat so viel Schlimmeres getan, wofür er schon früher hätte gestoppt werden müssen. Ich bin mir des Wahnsinns bewusst, dass es für ihn nun an einem Pornostar scheitert. Aber es ist auch poetisch; diese Muschi hat zurückgegrapscht." Mit dem letzten Satz spielt Sie auf Trumps berühmten Satz an, man könne Frauen als Star einfach an die Geschlechtsteile fassen ("Grab 'em by the pussy").

Trump bestreitet Fehlverhalten

Trump ist der erste US-Präsident, der wegen eines Verbrechens angeklagt wird. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Daniels behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. Im Zuge der Behauptungen soll sein ehemaliger Anwalt vor den Präsidentschaftswahlen 2016 Schweigegeld an Daniels bezahlt haben. Möglicherweise haben diese Zahlungen gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung verstoßen, was eine strafbare Handlung darstellen würde.