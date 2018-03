Es herrschen wieder einmal stürmische Zeiten im Weißen Haus. Ein Name ragt dabei besonders heraus: Stormy Daniels. Die Pornodarstellerin soll 2006 eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben. Doch wer ist die Frau?





Geboren wird Daniels als Stefanie Clifford 1979 im US-Bundestaat Louisiana – sie stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Mit 17 Jahren strippt sie zum ersten Mal in ihrer Heimat Baton Rouge. Im Jahr 2000 beginnt ihre Pornokarriere – seitdem hat die Amerikanerin insgesamt 28 Preise als Darstellerin und Regisseurin gewonnen. Die alleinerziehende Mutter ist zweimal verheiratet und geschieden. Kurios: Im Musikvideo für den Hit "Wake up Call" von Maroon 5 tanzt Daniels an der Stange. Die 39-Jährige erscheint auch im Film "Jungfrau (40), männlich, sucht…" – nämlich im Porno, den der Protagonist guckt.





Und auch in der Politik ist sie keine Unbekannte: 2009 kandidiert sie als Republikanerin für das Amt des Senators in Louisiana. Sie bildet ein Wahlkomitee und tourt durch den Bundesstaat. Unbekannte sprengen das Auto ihres Wahlkampfmanagers. 2010 steigt Daniels aus dem Wahlkampf aus. Seit Januar 2018 ist ihre Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten Thema.





Laut dem "Wall Street Journal" soll Daniels 2006 eine sexuelle Beziehung mit Trump gehabt haben. Pikant ist der Zeitraum: kurz nachdem Melania ihren Sohn Barron zur Welt gebracht hat. Trumps Anwalt Michael Cohen zahlt Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Euro. Am 6. März 2018 reicht Daniels Klage gegen Trump ein. Sie will, dass diese Vereinbarung für ungültig erklärt wird.





Das Weiße Haus dementiert sowohl die Affäre als auch die Zahlung eines Schweigegeldes.