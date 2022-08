© Justin Stack / US Navy / AFP

Ein von der US Navy veröffentlichtes Bild zeigt die USS Chancellorsville auf ihrem Weg durch die Straße von Taiwan

Erstmals seit dem Besuch von Nancy Pelosi durchqueren zwei US-Kriegsschiffe wieder die Straße von Taiwan. Das Manöver ereignet sich inmitten der anhaltenden Spannungen zwischen Peking und Taipeh aber auch zwischen Peking und Washington.

Zwei US-Kriegsschiffe haben am Sonntag die Straße von Taiwan durchquert. Wie die 7. Flotte der US-Marine auf Twitter mitteilte, demonstriere die Operation der Lenkwaffenkreuzer USS Antietam und der USS Chancellorsville "das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik".

Es ist das erste Mal seit dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dass die US-Streitkräfte Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsenden. Die Volksrepublik China reagierte auf den Besuch der US-Politikerin Anfang August mit mehrtägigen Militärmanövern. Chinas Armee hatte nach dem Besuch seine bisher größten Militärmanöver in den Gewässern rund um die Insel abgehalten und dabei auch Raketen abgeschossen. Auch Taiwan hielt Übungen ab und präsentierte neue Kampfjets.

China betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet

Das Verteidigungsministerium in Taipeh teilte am Sonntag in einer Stellungnahme mit, man beobachte das Durchqueren der zwei US-Kriegsschiffe genau und habe keine ungewöhnlichen Aktivitäten feststellen können.

Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Befürchtungen aufkommen lassen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen.