von Rune Weichert Eine gemeinsame Militärübung Südafrikas, Chinas und Russlands löst in der EU und in den USA Irritationen aus. Dass Südafrika mit Moskau zusammenarbeitet, treibt dem Westen Sorgenfalten auf die Stirn.

Viele Freunde hat Russland nach seiner Invasion in der Ukraine vor fast einem Jahr nicht mehr in der Welt. Syrien und Nordkorea gehören dazu, aber auch große Player in der Geopolitik wie China. Auch auf dem afrikanischen Kontinent hat Moskau einen guten Draht zu einem Staat: Südafrika.

Dort ist am Freitag ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland und China angelaufen. "Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase, das Hauptmanöver findet am 22. Februar statt", hieß es aus Militärkreisen.