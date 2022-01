Passanten an einem Bahnhof in Südkoreas Hauptstadt Seoul schauen einen TV-Bericht über den aktuellen Raketentest in Nordkorea

Laut südkoreanischem Militär hat Nordkorea eine weitere Rakete getestet. Experten zufolge handelt es sich um eine ballistische Mittelstreckenrakete.

Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet. Wie das südkoreanische Militär mitteilte, feuerte Nordkorea am Sonntag eine "ballistische Mittelstreckenrakete in einem steilen Winkel" auf das Meer östlich der koreanischen Halbinsel ab. Die Rakete erreichte demnach eine maximale Höhe von 2000 Kilometern und legte in einer halben Stunde etwa 800 Kilometer zurück.

Experten zufolge handelte es sich vermutlich um eine Mittelstreckenrakete, die bei einer weniger steilen Flugbahn eine deutlich größere Reichweite hat. Eine solche Rakete habe Nordkorea zuletzt 2017 getestet, schrieb der Experte Joseph Dempsey vom International Institute for Strategic Studies auf Twitter.

Damals hatte Nordkorea eine Rakete vom Typ Hwasong-12 getestet, die 787 Kilometer zurücklegte und eine Höhe von 2111 Kilometern erreichte. Experten waren damals von einer maximalen Reichweite von 4500 Kilometern ausgegangen - womit ein Angriff auf das US-Außengebiet Guam im Westpazifik möglich wäre.

Japans Regierungssprecher Hirokazu Matsuno sagte, bei der am Sonntag abgefeuerten Rakete habe es sich um eine "ballistische Rakete mit mittlerer oder größerer Reichweite" gehandelt.

Siebter Raketentest von Nordkorea im Jahr 2022

Der Raketentest am Sonntag war bereits der siebte in diesem Jahr. Zum letzten Mal hatte Nordkorea 2019 so viele Waffen getestet, nachdem die Verhandlungen zwischen Machthaber Kim Jong Un und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump gescheitert waren. Seitdem sind die Gespräche mit den USA völlig ins Stocken geraten.

Nordkorea hatte zuletzt am Dienstag und Donnerstag Raketen und Marschflugkörper getestet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden bei dem Test am Dienstag Langstrecken-Marschflugkörper auf eine "1800 Kilometer entfernte Zielinsel" abgefeuert. Beim Start am Donnerstag seien dann zwei "taktische Lenkraketen" auf einer "Zielinsel" eingeschlagen.

Seit Anfang Januar hat Nordkorea noch mindestens vier weitere Waffentests vorgenommen, unter anderem mit Hyperschallraketen. Hyperschallraketen fliegen per Definition fünf Mal schneller als der Schall und können nur schwer abgefangen werden.