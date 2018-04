Aus Syrien gibt es erneut Berichte über einen Giftgasangriff mit Dutzenden Toten. Bei den schweren Luftangriffen auf die von Rebellen gehaltene Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta seien chemische Bomben eingesetzt worden, teilten die Hilfsorganisationen Syrian American Medical Society SAMS und die Weißhelme mit. SAMS sprach von mindestens 41 Todesopfern, die Weißhelme sogar von 150. Nicht verifizierbare Aufnahmen im Internet zeigen Kinder und Erwachsene, die mit Wasser gespült und mit Inhalatoren behandelt werden. Eine Bombe mit Chlorgas soll ein Krankenhaus in Duma getroffen haben, ein zweiter Angriff mit verschiedenen Chemikalien habe ein Gebäude in der Nähe getroffen. Die meisten Opfer seien laut SAMS Frauen und Kinder gewesen. Die Organisation werde mit den Vereinten Nationen sowie den Regierungen in den USA und Europa Kontakt aufnehmen. Syrische Staatsmedien wiesen die Vorwürfe zurück. Die Rebellen in Duma stünden vor der Niederlage und verbreiteten Unwahrheiten, hier im Internet veröffentliche Bilder vom Freitag. Die der Opposition nahe stehende Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte teilte mit, sie könne einen Giftgaseinsatz nicht bestätigen. Die USA erklärten, sollten die grauenerregenden Berichte zutreffen, müsse die internationale Gemeinschaft umgehend reagieren. Der von Russland unterstützten syrischen Regierung um Präsident Baschar al-Assad wurde in dem Bürgerkrieg wiederholt der Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Die Regierung in Damaskus bestreitet dies.