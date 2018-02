Diese Bilder, die vom syrischen Zivilschutz, den sogenannten Weißhelmen, veröffentlich wurden sollen die Lage in der syrischen Oppositionshochburg Ost-Ghuta am Samstag zeigen. Nach einem erneuten Luftangriff der syrischen Armee versuchen die Hilfskräfte Verschüttete unter den Trümmern zu befreien und Verletzte in Sicherheit zu bringen. Seit Beginn der Luftangriffe sollen nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 430 Menschen getötet worden sein, darunter viele Kinder. Die syrische Regierung in Damaskus und auch Russland gaben an, es würden ausschließlich militärische Ziele angegriffen. Nach Angaben der syrischen Opposition wurde bei einem Angriff am Sonntag auch Giftgas eingesetzt. Viele Menschen hätten nach einer "enormen Explosion" Symptome einer Chlorgas-Exposition gezeigt, berichteten Mediziner. Ein Kind sei gestorben. Mindestens 18 Menschen seien behandelt worden. Die syrische Regierung hat stets bestritten, Giftgas einzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte am Sonntag Oppositionelle in Ost-Ghuta, Chemiewaffen zu produzieren, um die Regierung für deren Einsatz verantwortlich zu machen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte erst am Samstag nach mehrfacher Vertagung eine Waffenruhe für Syrien gefordert. Trotzdem gingen die Kämpfe weiter.