Trotz der von den UN geforderten Waffenruhe gingen die Kämpfe in Syrien weiter. Das Bombardement von Ost-Ghuta wurde am Sonntag fortgesetzt. Allerdings fiel es der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge weniger heftig aus als in den vergangenen sieben Tagen. Rebellen erklärten, es habe Kämpfe mit syrischen Regierungstruppen gegeben. Das syrische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Der Iran - neben Russland wichtigster Verbündeter von Syriens Präsident Baschar al-Assad - erklärte, die Resolution zu respektieren. Gleichzeitig kündigte Militärstabschef Mohammed Bakeri im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Tasnim weitere Offensiven in Vororten der Hauptstadt Damaskus an. Ziel seien "Terroristen", die von der UN-Resolution ausgenommen seien und deshalb ungeachtet der Feuerpause angegriffen werden dürften. Nach mehrmaligen Verzögerungen und Nachbesserungsforderungen der Vetomacht Russland forderte der UN-Sicherheitsrat am Samstagabend eine 30-tägige Waffenruhe in Syrien. Diese solle unverzüglich beginnen. Dadurch sollten Hilfslieferungen und medizinische Versorgung ermöglicht werden. Russland rief ausländische Unterstützer von Rebellen in Syrien auf, die Waffenruhe zu befolgen. Das würde sicherstellen, dass Hilfsconvoys für die Menschen schnell und zügig vorankämen. Die Rebellen-Enklave Ost-Ghuta steht seit einer Woche unter massivem Beschuss. Der Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden in der Zeit mehr als 500 Menschen getötet, darunter mehr als 120 Kinder. Rettungskräfte erklärten, die Zahl der Opfer könnte noch weitaus höher liegen. Auch etwa ein Dutzend Krankenhäuser seien getroffen worden.