Diese Bilder wurden im Internet hochgeladen und sollen die Folgen eines Luftangriffs in der syrischen Provinz Idlib zeigen, teilweise wurden sie vom syrischen Zivilschutz, den sogenannten Weißhelmen veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen, wie Helfer Menschen aus den Trümmern bergen. Die Angriffe sollen sich in der Stadt Ariha zwischen Homs und Aleppo, nahe der Stadt Idlib zugetragen haben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gab an es hätte dabei mindestens neun Tote gegeben. 35 Menschen seien verletzt worden. Mitte Juli hatte die Beobachtungsstelle berichtet, die Zahl durch Luftangriffe getöteten Zivilisten im Nordwesten des Landes habe sich seit Ende April auf 682 erhöht. Für die Luftangriffe seien syrischen Regierungskräfte oder die mit ihnen verbündeten russischen Einheiten verantwortlich. Umgekehrt seien 53 Zivilisten durch Rebellenangriffe auf staatliche Gebiete getötet worden. Hinzu kämen etwa 1500 Kämpfer auf beiden Seiten, die in diesem Zeitraum ums Leben kamen.