Es sind erschreckende Bilder. Diese Aufnahmen wurden von der syrischen privaten Zivilschutzorganisation Weißhelme veröffentlicht und sollen die Lage in Ost-Ghuta in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus am Dienstag zeigen. Die Enklave Ost-Ghuta wird von Gegnern der syrischen Regierung gehalten und wurde in den vergangenen Tagen vom syrischen Militär massiv bombardiert. Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen dabei seit Sonntagnacht mindestens 250 Menschen ums Leben. Das ist ein erschreckender neuer Höchststand. Zuletzt starben im Jahr 2013 bei einem Chemieangriff in Ost-Ghuta so viele Menschen innerhalb von 48 Stunden. Das Rebellengebiet mit rund 400.000 Menschen ist seit Jahren umkämpft. Hunderttausende Zivilisten sind dort eingeschlossen. Die Zahlen der Beobachtungsstelle für Menschenrechte können von unabhängiger Seite kaum verifiziert werden. Jedoch haben sie sich bisher oft als korrekt erwiesen.