Ein internationaler Hilfskonvoi ist am Montag in das belagerte syrische Gebiet von Ost-Ghuta gefahren. Die Fahrzeugkolonne passierte am Vormittag einen Kontrollpunkt der syrischen Armee. Ali Al-Za´tari, der als Vertreter der Vereinten Nationen den Konvoi begleitet, sagte, die geladenen Hilfsgüter würden nicht annähend ausreichen. Es werde mehrere Stunden dauern, den Konvoi zu entladen. "Wir sind nicht an die fünf Stunden Feuerpause gebunden. Wir haben gesagt, dass diese Zeit für einen humanitären Transport nicht ausreicht. Wir haben zwölf bis sechzehn Stunden ausgehandelt. Den Konvoi zu entladen, wird viele Stunden dauern. Wir können vermutlich erst nach Einbruch der Dunkelheit zurückfahren." Syrische Rebellen in der umkämpften Enklave Ost-Ghuta haben russischen Angaben zufolge zugesichert, Zivilisten das Verlassen des Gebiets zu gestatten. Im Gegenzug sollten Hilfslieferungen in das Gebiet gebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf das russische Militär. Russland, das mit der syrischen Führung verbündet ist, hatte zuvor eine Feuerpause ausgerufen, den Rebellen zugleich aber vorgeworfen, Bewohner am Verlassen des Gebietes zu hindern. Diese Bilder, die vom syrischen Zivilschutz, den Weißhelmen, am Samstag ins Internet gestellt wurden, sollen die Lage in der Region nach einem erneuten Angriff der syrischen Armee zeigen. Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben Beobachtern zufolge mehr als ein Drittel der umkämpften Rebellen-Enklave unter ihre Kontrolle gebracht. Seit Beginn der Luftangriffe auf das Gebiet vor zwei Wochen seien mehr als 700 Menschen getötet worden, teilte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit.