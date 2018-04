Geradezu pulverisiert wurde dieses Haus an einem unbekannten Ort in Syrien. Irakische Kampfjets waren am Donnerstag über dem Nachbarland Syrien aufgestiegen, um Luftschläge gegen Einrichtungen des sogenannten Islamischen Staates zu fliegen. Das hat das Verteidigungsministerium in Bagdad angegeben, das auch diese Bilder herausgegeben hat. Die Schläge, unter anderem gegen das gezeigte zweistöckige Gebäude, seien zuvor mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad abgesprochen worden, hieß es aus dem Ministerium.