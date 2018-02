Luftaufnahmen, die das türkische Mitilär am Donnerstag veröffentlichte. Sie zeigen, wie die türkischen Streitkräfte nach eigenen Angaben einen Militärkonvoi rund 15 Kilometer vor der syrischen Stadt Afrin unter Beschuss nehmen. Dabei soll es sich um Fahrzeuge mit Waffen und Munition kurdischer und islamistischer Rebellen handeln. Unter anderem hatten sich die Kämpfer der syrischen Kurden-Miliz YPG nach Angaben ihres Kommandeurs aus Aleppo auf den Weg nach Afrin gemacht, um bei der Abwehr des türkischen Vorstoßes zu helfen. Die Türkei geht seit Januar auf syrischem Boden gegen die YPG vor, die sie als verlängerten Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet. Sie war dabei ohne die Zustimmung der Regierung in Damaskus ins Nachbarland eingerückt. Ein YPG-Sprecher hatte zuvor das syrische Militär aufgefordert, ebenfalls in Afrin in Stellung zu gehen. Zwar hat Syriens Präsident Baschar al-Assad angekündigt, das ganze Land wieder unter die Kontrolle seiner Regierung bringen zu wollen. Diese hat allerdings bislang die kurdische Kontrolle unter anderem über Teile von Aleppo geduldet.