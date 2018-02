Über der syrischen Provinz Idlib ist am Samstag ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen worden. Diese über die sozialen Medien verbreiteten Bilder, sollen die Trümmer der Maschine zeigen. Der Pilot habe das Flugzeug mit dem Schleudersitz verlassen und sei später "bei einem Kampf mit Terroristen" getötet worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das Kampfflugzeug sei mit einer tragbaren Luftabwehrrakete beschossen worden. Der Pilot habe daraufhin gemeldet, dass er mit dem Fallschirm in einem von der Extremistengruppe Al-Nusra kontrollierten Gebiet niedergehe. Zuvor hatten Rebellen in dem Gebiet über den Abschuss des Kampfflugzeuges berichtete. Später erklärte die Extremistengruppe Tahrir al-Scham, sie habe das russische Flugzeug abgeschossen. Aus Rebellenkreisen verlautete, der Pilot habe den Abschuss überlebt, sei aber von Rebellen beim Versuch der Festnahme getötet worden. Bei einem russischen Vergeltungsschlag wurden nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Moskau in dem Gebiet mehr als 30 Rebellen durch eine nicht näher beschriebene russische Präzisionswaffe getötet.