In Syrien ist laut staatlichen Medien eine Militärbasis in der Nähe der Stadt Homs angegriffen worden. Außerdem hätten syrische Einheiten acht Raketen abgeschossen, nachdem die Militärbasis getroffen wurde. In dem Bericht wurden die USA für den Angriff verantwortlich gemacht. Die USA wiesen diese Anschuldigungen zurück. Man führe derzeit keine Luftschläge in Syrien aus. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Wochenende mit Vergeltung gedroht. Sein Twitter-Statement folgte auf einen mutmaßlichen Angriff der syrischen Armee von Machthaber Baschar al-Assad auf die Stadt Duma, bei dem Giftgas gegen Rebellen eingesetzt worden sein soll. Zahlreiche Menschen sollen bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. US-Regierungskreisen zufolge werden die Details noch geprüft. Es spreche aber viel dafür, dass Chemiewaffen eingesetzt worden seien. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Assad in dem Tweet als "Tier", Russland und der Iran trügen die Verantwortung für die Unterstützung. Sie würden einen hohen Preis dafür zu zahlen haben. Am Montag will sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema beschäftigen.