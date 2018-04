Die USA, Frankreich und Großbritannien haben einen Militäreinsatz gegen Syrien gestartet. Die US-Streitkräfte würden "Präzisionsschläge" gegen Ziele führen, die mit den Chemiewaffen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad in Zusammenhang stünden, sagte Präsident Donald Trump am Freitagabend in einer Fernsehansprache. Die Angriffe seien eine Vergeltung für die Verwendung chemischer Waffen durch die syrische Regierung gegen das eigene Volk. "Dies sind nicht die Taten eines Mannes. Es sind die Verbrechen eines Monsters," sagte Trump in Anspielung auf Assad. Die USA seien darauf vorbereitet, diese Antwort fortzusetzen, bis die syrische Regierung den Einsatz chemischer Waffen stoppe. US-Verteidigungsminister James Mattis sagte hingegen, dass keine weiteren Schläge geplant seien. Die Militäroperation sei begrenzt gewesen. Die Regierungen in London und Paris bestätigten ihre Beteiligung an der US-Militäraktion. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Großbritanniens Regierungschefin Theresa May erklärten, es handele sich um gezielte Angriffe auf Gebäude, die das syrische Regime zur Produktion von Chemiewaffen nutze. In Damaskus waren in der Nacht auf Samstag bereits etliche heftige Explosionen zu hören. Rauch sei auf der Ostseite der syrischen Hauptstadt aufgestiegen, sagten Augenzeugen. Laut Beobachtern wurden drei Forschungseinrichtungen in Syrien von den Luftschlägen getroffen. Vor einem Jahr hatte das US-Militär bereits die syrische Luftwaffenbasis Schairat unter Beschuss genommen als Reaktion auf einen Giftgasangriff mit Dutzenden Toten.