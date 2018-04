Seit dem Frühjahr 2011 befindet sich Syrien im Krieg. Der Konflikt begann im Rahmen des arabischen Frühlings mit Protesten verschiedener oppositioneller Gruppen. Anders als in Staaten wie Tunesien oder Ägypten unterband das Regime von Machthaber Baschar al Assad die Aufstände brutal. Schnell mischten sich auch ausländische Kämpfer unter die Rebellen - wie die des Islamischen Staats aus dem Nachbarland Irak. Innerhalb von relativ kurzer Zeit eskalierte die Lage in Syrien: Dutzende von ethnischen und religiösen Gruppen sowie Milizen und Staaten haben Syrien in ein unüberschaubaren Krieg verwickelt. Mit Hilfe Russlands erobert der syrische Präsident al Assad große Teile des Landes zurück.

Der stern hält Sie über die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen im Syrien-Krieg auf dem Laufenden:

13. April: Lawrow: Chemiewaffeneinsatz in Syrien war inszeniert

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien erneut als Inszenierung bezeichnet. "Wir haben unwiderlegbare Informationen, dass dies eine neuerliche Inszenierung von Geheimdiensten eines Staates war, der sich darum reißt, in der ersten Reihe der russophoben Kampagne zu stehen", sagte Lawrow in Moskau. Russland wirft vor allem den USA immer wieder vor, eine antirussische Stimmung zu schüren. Washington beschuldigt die syrische Armee, beim Kampf um die Stadt Duma Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Lawrow rief die USA angesichts ihrer Drohung mit einem Militäreinsatz auf, keine Ultimaten zu stellen.

13. April: Syrien stellt sich auf Angriff ein - Damaskus in Alarmbereitschaft

Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Militärschlag stellt sich Syrien auf einen eventuellen Luftangriff ein. Aus regierungsnahen Kreisen hieß es, zahlreiche staatliche und militärische Einrichtungen in der Hauptstadt Damaskus seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. In vielen Behörden sei die Zahl der anwesenden Mitarbeiter verringert worden. Ein DPA-Reporter meldete, in den vergangenen Tagen habe der Verkehr auf den Straßen der Hauptstadt deutlich abgenommen.

Das Weiße Haus hatte am Donnerstag erklärt, eine Entscheidung über einen Militäreinsatz als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Regierung sei noch nicht gefallen. Zunächst sollten weitere Geheimdiensterkenntnisse ausgewertet werden. Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) sollen ab Samstag in Syrien mit Untersuchungen beginnen.

13. April: Paris will Beschluss über mögliche Militärschläge geheim halten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach den Worten eines engen Vertrauten eine mögliche Entscheidung über Militärschläge in Syrien geheim halten. "Falls die Schläge beschlossen werden, werde ich es Ihnen nicht sagen", sagte der Chef der Präsidentenpartei La République en Marche, Christophe Castaner, am Freitag den Sendern BFMTV und RMC. "Und der Präsident der Republik (Macron) wird es Ihnen nicht sagen", fügte er hinzu.

Macron hatte am Donnerstag in einem TV-Interview gesagt, Frankreich habe den Beweis für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung. Er nannte dabei keinen Zeitpunkt für eine Entscheidung über einen möglichen Militärschlag und wies auf Kontakte mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump hin. Macron hatte den Einsatz von Chemiewaffen mehrfach als "rote Linie" bezeichnet.

Ein möglicher Beschluss solle nicht öffentlich gemacht werden, um die "Qualität des Einsatzes" und die beteiligten Menschen nicht zu gefährden, sagte Castaner, der in der Mitte-Regierung Staatssekretär für die Beziehungen zum Parlament ist. Die Interessen Frankreichs müssten geschützt werden.

12. April: Erste Chemiewaffen-Experten in Duma erwartet

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Stadt Duma sollen erste Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) nach syrischen Angaben bereits am Donnerstag zu Ermittlungen in Syrien eintreffen. Zwei Gruppen von Experten würden am Donnerstag und Freitag im Land erwartet, sagte der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Baschar Dschaafari, in New York. Bei einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Truppen waren am Samstag in Duma in der Region Ost-Ghuta dutzende Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.

12. April: Merkel schließt Beteiligung an Militärschlag gegen Syrien aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien ausgeschlossen. "Aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, damit dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist", sagte sie bei einem Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen in Berlin.

12. April: Erdogan nennt Assad "Mörder" - Beratungen mit Trump und Putin

Nach der US-Drohung mit einem Angriff auf Syrien hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Krise eingeschaltet und vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Erdogan sagte in Ankara, nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump wolle er auch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin beraten. Dabei gehe es darum, "wie wir dieses chemische Massaker gemeinsam stoppen können". Erdogan griff erneut Syriens Präsidenten Baschar al-Assad an, den er für Chemiewaffenangriffe verantwortlich machte und erneut einen "Mörder" nannte.

Erdogan kritisierte, "dass manche Länder Syrien regelrecht in ein Gebiet fürs Armdrücken verwandeln". Wegen dieses "Theaters", das in Syrien gespielt werde, sei die Welt "der größten Bedrohung der jüngsten Zeit" ausgesetzt. Die Türkei unterstützt in Syrien Rebellen, Russland und der Iran die Assad-Regierung. Trotz der gegensätzlichen Positionen engagiert sich Erdogan gemeinsam mit Putin und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani für eine Lösung in Syrien.

12. April: Frankreich will über Beweis für Einsatz von Chemiewaffen verfügen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den syrischen Machthaber Baschar al-Assad für den jüngsten mutmaßlichen Giftgasangriff verantwortlich gemacht: Für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung gebe es einen "Beweis", sagte Macron in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Er kündigte erneut eine Reaktion an, ohne sich auf einen Zeitraum festzulegen.

Macron sagte: "Wir haben den Beweis, dass in der vergangenen Woche (...) Chemiewaffen eingesetzt wurden, mindestens Chlorgas, und dass sie von dem Regime Baschar al-Assads eingesetzt wurden." Frankreich werde dann reagieren, "wenn wir es für am sinnvollsten und wirkungsvollsten halten".

12. April: Donald Trump: "Habe nie gesagt, dass ich Syrien schnell angreife"

Der US-Präsident hat sich erneut via Twitter zu einem möglichen US-Raketenangriff in Syrien geäußert. "Ich habe nie gesagt, wann der Angriff stattfinden wird. Könnte bald sein, könnte nicht so bald sein. Abgesehen davon hat die Regierung unter meiner Führung einen großartigen Job in Syrien gemacht, indem sie den IS aus der Region vertrieben hat. Wo bleibt ein 'Danke schön Amerika'?", schrieb Trump in dem Kurznachrichtendienst. Noch vor rund 24 Stunden hatte Trump in einen Tweet mit harschen Worten einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt und dabei auch indirekt Russland gedroht, das auf Seiten von Syriens Machthaber Baschar al Assad kämpft.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

12. April: Russischer Politiker rechnet nicht mit US-Angriff in Syrien

Ein russischer Verteidigungspolitiker rechnet nicht mit einem Angriff der USA in Syrien. "Dazu wird es nicht kommen. Bislang gibt es dafür keine Voraussetzungen", sagte der Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Wladimir Schamanow, in St. Petersburg. Die Lage sei nicht einfach, aber bislang stabil, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Schamanow betonte, er erwarte, dass alles zivilisiert ablaufe.

12. April: Rebellen in Duma geben schwere Waffen ab

Die letzten in der syrischen Stadt Duma verbliebenen Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten ihre schweren Waffen an die russische Militärpolizei abgegeben. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Der Anführer der Gruppe Dschaisch al Islam, Issam Buwaidani, habe die Enklave in Richtung Norden verlassen.

12. April: Russische Armee: Syrische Regierung kontrolliert ganz Ost-Ghuta

Syrische Regierungstruppen haben die Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus nach russischen Angaben vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Fahne der syrischen Regierung sei auf einem Gebäude der Stadt Duma gehisst worden, erklärte der russische General Juri Jewtuschenko nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Dies bedeute, dass die syrische Regierung "die Kontrolle über diese Stadt und folglich über ganz Ost-Ghuta hat".

12. April: Airlines ändern wegen Sicherheitsbedenken Flugplan im Nahen Osten

Angesichts der Spannungen wegen eines möglichen Militäreinsatzes der USA und anderer Staaten gegen Syrien haben mehrere Airlines in der Region ihre Flüge vorübergehend umgeleitet. Die libanesische Middle East Airlines änderte ihre Flugrouten zunächst bis Freitagabend. Kuwait Airways strich von Donnerstag an bis auf weiteres alle Flüge zwischen Kuwait-Stadt und der libanesischen Hauptstadt Beirut. Zuvor hatte die Luftraumüberwachung Eurocontrol alle Airlines auf mögliche Probleme im östlichen Mittelmeer hingewiesen. Wegen des andauernden Bürgerkriegs meiden die meisten Fluglinien seit geraumer Zeit den syrischen Luftraum.

12. April: UN-Sicherheitsrat muss Kontrollverlust in Syrienkonflikt verhindern

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, zu verhindern, dass der Syrienkrieg unkontrollierbar wird. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, warnte Guterres. Er zeigte sich "tief beunruhigt" über die derzeitige Spaltung des Sicherheitsrates in der Syrien-Frage.

12. April: Dringlichkeitssitzung des britischen Kabinetts zu Syrien angesetzt

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat eine Dringlichkeitssitzung ihres Kabinetts zum Syrienkonflikt einberufen. Dabei werde Großbritanniens Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien diskutiert, teilte ihr Büro mit.

11. April: Weißes Haus: Militärschlag in Syrien nicht die einzige Option

Ein Militärschlag der USA gegen Syrien ist nach Aussage des Weißen Hauses nicht die einzige US-Option zur Lösung der Syrien-Krise. "Es ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Zunächst sollten die Gespräche mit den Partnern Israel, Saudi-Arabien, Frankreich und Großbritannien fortgeführt werden. Es gebe keinen Zeitplan, sagte Sanders.

11. April: USA werten Informationen zu mutmaßlichen Giftgasangriff noch aus

Die USA arbeiten nach Darstellung von Verteidigungsminister James Mattis noch daran, Informationen zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien zu prüfen. Als Mattis gefragt wurde, ob er genügend Beweise dafür gesehen habe, um die syrische Regierung für den Angriff zu beschuldigen, sagte er: "Wir sind noch dabei, die Geheimdienstinformationen auszuwerten, wir selbst und unsere Verbündeten. Wir arbeiten noch daran." Das Pentagon sei bereit, Trump militärische Optionen zur Verfügung zu stellen, erklärte er.

11. April: Russland bezeichnet Trump-Drohung als kontraproduktiv

Russland hat die Drohung von US-Präsident Donald Trump nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff im Syrienkrieg als kontraproduktiv bezeichnet. "Die Raketen sollten in Richtung der Terroristen fliegen und nicht in die der legitimen Regierung", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Facebook.

11. April: Donald Trump droht Russland: Die Raketen werden kommen

Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland damit gedroht, dass ein Militärschlag unmittelbar bevorstehe. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter.

11. April: Kreml: USA dürfen Situation in Syrien nicht destabilisieren

Der Kreml hat die USA zur Besonnenheit nach den Giftgasvorwürfen in Syrien aufgerufen. "Hoffentlich vermeiden alle Länder Schritte", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge. Dies gelte vor allem für Maßnahmen, die die ohnehin fragile Situation in der Region weiter destabilisieren könnten. Die USA hatten zuvor militärische Schritte als Antwort auf einen mutmaßlichen Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta nicht ausgeschlossen. Washington macht die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad dafür verantwortlich. Russland erklärte hingegen, die Rebellen hätten den Angriff lediglich inszeniert. Moskau ist im Bürgerkrieg ein enger Verbündeter der syrischen Regierung.

11. April: Merkel sieht "schwere Indizien" für Giftgas-Einsatz durch Assad

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der syrischen Regierung von Präsident Baschar al Assad erstmals eine mögliche Verantwortung für den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma zugewiesen. "Es gibt schwere Indizien, die in Richtung des syrischen Regimes zeigen. Auf der Grundlage werden dann auch die weiteren Bewertungen durchgeführt werden", sagte Merkel im brandenburgischen Meseberg. Bisher hatte sie auf eine Schuldzuweisung verzichtet.

11. April: Russland warnt vor westlichen Vergeltungsangriffen in Syrien

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien hat Russland den Westen vor einem Vergeltungsangriff gewarnt. Es müsse alles vermieden werden, "was die bereits instabile Lage in der Region destabilisieren würde", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Alle Seiten" müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit "durch nichts gerechtfertigt" seien. Die Lage sei bereits "sehr angespannt". Die USA und andere westliche Staaten machen die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al Assad für mutmaßliche Giftgasangriffe in der syrischen Stadt Duma Anfang April verantwortlich. Derzeit wird über einen möglichen Vergeltungsangriff der USA und ihrer Verbündeten, insbesondere Frankreich, spekuliert. Das mit Assad verbündete Russland bestreitet, dass es einen Giftgasangriff gegeben hat.