Trump droht mit einem Luftangriff auf Syrien. "(Die Raketen) werden kommen.“ Kurz danach veröffentlicht die syrische Tourismusbehörde diese Bilder. Sie zeigen die idyllische syrische Küstenstadt Tartus. Sie liegt im Westen, in einem Gebiet, das in der Hand von Machthaber Assad ist. Die Bilder scheinen angesichts des Krieges im Land wie Hohn. Das Land ist weiterhin zerrissen. Den Nordosten besetzen Kurden. Gebiete um Idlib und Damaskus sind in Rebellenhand. Was soll der Clip bewirken? Touristen ins Land locken? Der Lauftraum über Syrien ist gesperrt. Passagierflugzeuge landen dort nicht. Seit zwei Jahren veröffentlicht "Syrian Tourism" immer öfter Werbefilme vom "schönen" Syrien. Sollen sie Normalität vorspielen, um Assads Position zu stärken? Die grausame Realität des Krieges, der nach wie vor das Land erschüttert, gerät durch sie jedenfalls nicht in Vergessenheit.