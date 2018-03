Der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad hat sich offenbar persönlich einen Eindruck von den Kämpfen in Ost-Ghuta gemacht. In einem offiziellen Video vom Sonntag sieht man Assad am Steuer eines Autos auf dem Weg ins Kampfgebiet. Er wolle sich einen Eindruck verschaffen, sagte der Präsident. Von den Truppen und von den befreiten Gebieten. Wenig später erreichte Assad seine Soldaten und wurde freudig empfangen. Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der Enklave Ost-Ghuta erobert und das restliche Gebiet in drei nicht miteinander verbundene Teile gespalten. Die vorwiegend islamistischen Rebellen weigern sich bislang zu kapitulieren. Aus dem Gebiet sind am Sonntag nach russischen Angaben erneut mehr als 5000 Menschen geflohen. Bereits am Samstag hatten Tausende das Kampfgebiet verlassen.