Hunderte Rebellen und Angehörige haben mit dem Abzug aus ihrer letzten großen belagerten Enklave in Syrien begonnen. Tausende weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, wie die Armee, Aufständische und Bewohner mitteilten. Ein erster Bus-Konvoi brach am Montag begleitet von der russischen Militärpolizei aus der Stadt Rastan Richtung Norden auf. Insgesamt soll die Evakuierung zwischen den Städten Homs und Hama eine Woche dauern. Die Aufständischen hatten Anfang Mai nach verstärkten Angriffen der Armee einem Abkommen zugestimmt. Dieses sah vor, dass sie ihre Waffen abgeben und sich in von den Aufständischen gehaltene Gebiete im Norden Syriens begeben. Die einzige verbliebene umkämpfte Bastion ist nun eine kleinere Enklave im Süden von Damaskus.