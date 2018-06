Die in die Jahre gekommenen T-72 und T-80 bilden das Rückgrat der russischen Panzertruppe. Allerdings wurden sie seitdem mehrfach modernisiert und kampfwertgesteigert. In einem Video stellt Russland nun die aktuellen Versionen dieser Kampfpanzer vor. Der T-72B3M hat etwa eine neue Kanone, ein neues Ziel- und Feuerleitsystem und die neue Reaktivpanzerung Relikt bekommen. Auch der T-80BVM bekommt die moderne Reaktivpanzerung und weitere Upgrades. Er ist vor allem für kalte Regionen vorgesehen. Die Gasturbine hat bei extrem niedrigen Temperaturen einen Vorteil gegenüber Dieselantrieben. Bei der Entwicklung flossen auch die Erfahrungen aus dem Krieg in Syrien ein. Nun müssen sich die neuen alten Panzer intensiven Tests unterziehen. Unter anderem müssen sie in kürzester Zeit 14.000 Kilometer zurücklegen. Erst nach erfolgreich bestandenen Tests werden die Panzer dann an die Truppe ausgeliefert.