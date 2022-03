Immer mehr Städte in der Ukraine geraten unter Beschuss. Die Feuerwehr versucht, den Brand in einem Logistikzentrum in Kiew zu löschen.

Russland nimmt erste Großstadt ein und Friedensgespräche gehen weiter: So lief Tag acht im Ukraine-Krieg

Russische Invasion Russland nimmt erste Großstadt ein und Friedensgespräche gehen weiter: So lief Tag acht im Ukraine-Krieg

Heute vor einer Woche sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem herrscht Krieg in Europa. Täglich überschlagen sich die Ereignisse. Das ist die Lage am Abend des achten Kriegstages.

"Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben" – mit diesen Worten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft den russischen Invasoren erneut die Stirn geboten – und noch einmal den ukrainischen Kampfgeist bekräftigt. Trotzdem begann der achte Kriegstag mit einer Niederlage: Die ukrainischen Behörden bestätigten, dass die Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine an die russischen Truppen gefallen ist.

Und es ging direkt weiter: So verstärkte Russland erneut seine Luftangriffe. Bei den russischen Attacken auf die zweitgrößte Stadt Charkiw starben nach Aussage ukrainischer Behörden am Mittwoch und Donnerstag 34 Zivilisten. 285 Menschen wurden zudem verletzt, darunter 10 Kinder, wie der regionale Zivilschutz mitteilte. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Auch die Hauptstadt Kiew steht weiter unter Beschuss. Videos und Berichte der Agentur Unian bezeugen nächtlichen Luftalarm und heftige Detonationen. Ukrainischen Medienberichten zufolge soll es zu Kämpfen in Vororten der Millionenstadt gekommen sein. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram: "Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen."

Und ein weiteres Ziel hatten die russischen Truppen heute im Visier: Mariupol. Der Bürgermeister der ukrainischen Hafenstadt warnte vor einer Belagerung "wie in Leningrad". Russische Truppen hätten Züge zerstört, mit denen Frauen und Kinder aus der Stadt gebracht werden sollten. Nach Behördenangaben ist die 44.000-Einwohner-Stadt nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom.

Verhandlungen und Ermittlungen

Ungeachtet der militärischen Ereignisse trafen sich zwei Delegationen erneut zu Friedensverhandlungen. Das russische Staatsfernsehen zeigte am Nachmittag Bilder, wie sich die Teilnehmer im Westen von Belarus begrüßten. Russlands Außenminister Sergej Lawror hatte zuvor bekräftigt, dass nach der "Spezial-Operation" kein Besatzungsregime in Kiew geplant sei. Die "Operation" in der Ukraine läuft nach den Worten Lawrows, um das Land zu entmilitarisieren.

Unterdessen wird gegen Russland wegen möglicher Kriegsverbrechen ermittelt. Eingeleitet hat das Verfahren der Chefankläger des Weltsrafgerichts, Karim Kahn. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Bearbock verlangte rasche Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen. Diese müssten "strafrechtlich verfolgt werden".

Das deutsche Wirtschaftsministerium genehmigte zur Unterstützung der ukrainischen Armee erneut Waffenlieferungen an Kiew. Dabei handelt es sich um 2700 Flugabwehrraketen vom Typ "Strela". Sie stammen noch aus den ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR und wurden in der Sowjetunion produziert.

Die Sanktionen gegen Russland mehren sich derweil weiter. Volkswagen setzte seine Russland-Geschäfte aus. Auch Exporte nach Russland werden sofort gestoppt. Ähnliche Konsequenzen zogen der japanische Autokonzern Toyota und Ikea. Russische und belarussische Athleten wurden zudem von den Winter-Paralympics in Peking ausgeschlossen. Damit revidierte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) seine Entscheidung vom Vortag.

Maßnahmen für Ukraine-Flüchtlinge

Indes sind weiterhin Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die EU bereitet sich auf Millionen Flüchtlinge vor. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) haben seit Beginn des Krieges mehr als eine Million Menschen die Ukraine verlassen. Jetzt einigten sich die EU-Staaten darauf, Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert aufzunehmen.

Die EU-Kommission hatte auf Bitten der EU-Staaten vorgeschlagen, für den schnellen und unbürokratischen Schutz der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erstmals eine Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist dafür nicht nötig, jedoch besteht das Recht, einen Asylantrag zu stellen, weiter.

Zugleich werden den Schutzsuchenden Mindeststandards wie der Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis garantiert.

Mehr Infos, Hintergründe und Details? Verfolgen Sie unseren Liveblog zum Ukraine-Krieg.