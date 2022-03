Am Hauptbahnhof in Kiew warten zahlreiche Menschen darauf, evakuiert zu werden.

Seit elf Tagen wüten russische Soldaten in der ganzen Ukraine – und seit zwei Tagen versucht die urkainische Regierung, Zivilisten aus der umkämpften Stadt Mariupol zu retten. Den zweiten Tag in Folge hat es nicht geklappt. Das ist die Lage am Abend des elften Kriegstages.

Er wirkt immer verzweifelter: Noch vor wenigen Tagen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft den russischen Truppen den Kampf angesagt. Jetzt wirkt es, als sei sein Kampfgeist langsam erschöpft, der Präsident wirkt zermürbt. Angesichts des Leids, das seinem Volk widerfährt, ist das kein Wunder. Nachdem die Feuerpause über der umkämpften Stadt Mariupol nicht eingehalten wurde und die Zivilisten nicht evakuiert werden konnten, hatten sich die Konfliktparteien für heute auf eine erneute Feuerpause geeinigt.

Doch die Rettung von Hunderttausenden Zivilisten ist wieder gescheitert. Wer daran Schuld sein soll, ist unklar. Im Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bezichtigte Wladimir Putin die Ukraine, sich nicht an die Vereinbarung gehalten zu haben. Das Rote Kreuz sprach dagegen vom "Fehlen einer detaillierten und funktionierenden Übereinkunft zwischen den Konfliktparteien". Das Ergebnis bleibt jedoch dasselbe: Etwa 440.000 Menschen sitzen in der Stadt nach ukrainischen Angaben ohne Strom und Heizung fest. Zudem soll es viele Tote und Tausende Verletzte geben. Mariupols Bürgermeister Wadym Boitschenko sprach danach im ukrainischen Fernsehen von einer "humanitären Blockade" durch russische Einheiten. Er flehe um die Errichtung eines Korridors, um Ältere, Frauen und Kinder aus der Stadt zu bringen.

Unterdessen wächst die Zahl der Geflüchteten. Die UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR schätzt, dass bereits 1,5 Millionen Ukrainer geflohen sind – die meisten davon in den Westen Europas. Es handele sich um "die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg". Der polnische Grenzschutz beziffert die Zahl der Geflüchteten seit Kriegsbeginn auf rund 922.400. Für Deutschland registrierte die Bundespolizei 37.786 geflüchtete Ukrainer. Das sind fast 10.000 mehr als am Vortag.

Russische Truppen rücken vor und die Diplomatie scheitert

Während also ein Teil der Ukrainer das Land verlässt und ein anderer Teil entweder zum Kampf zurückbleiben muss oder durch die Belagerer festgehalten wird, gehen die russischen Truppen weiter voran. Laut dem Generalstab in Kiew hätten es die Invasoren weiter darauf abgesehen, die Hauptstadt, die Millionenmetropole Charkiw im Osten und die Stadt Mykolajiw im Süden zu umzingeln. Den Angaben zufolge näherten sich die russischen Einheiten der Autobahn nach Boryspil, wo Kiews internationaler Flughafen liegt. Russland plane zudem die Einnahme des Wasserkraftwerks Kaniw rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro.

Unterdessen vermeldete das Verteidigungsministerium in Moskau, russische Streitkräfte und prorussische Separatisten im Osten des Landes hätten mehr als ein Dutzend Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Zugleich hätte es ukrainische Angriffe auf die selbst erklärten Volksrepubliken Luhansk und Donezk gegeben. Die Angaben beider Seiten können nicht unabhängig überprüft werden.

Die Welt versucht es derweil weiter mit der Diplomatie. Am Samstagabend war Israels Ministerpräsident Naftali Bennett zu Gesprächen mit Putin nach Moskau gereist. Danach traf er sich in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte hinterher, das Ziel sei weiterhin, den Krieg in der Ukraine "so schnell wie irgend möglich" zu beenden.

Etwas konkreter wurden Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan. Beide versuchten bei Telefonaten auf den Kremlchef einzuwirken. Erdogan erneuerte dem Präsidialbüro in Ankara zufolge seine Forderung nach einer Waffenruhe und bot sich als Vermittler an.

Unerhörte Bitten aus der Ukraine

Unterdessen haben zwei Konzerne das Verhalten Russlands sanktioniert. Die beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter, Visa und Mastercard, setzten die internationalen Geschäfte mit Russland aus. Visa erklärte, demnächst würden in Russland ausgestellte Karten nicht mehr im Ausland funktionieren. Mastercard äußerte sich ähnlich. In Russland selbst sollen die Menschen aber weiter mit ihren Karten bezahlen und Geld abheben können, wie die russische Sberbank mitteilte.

US-Außenminister Anthony Blinken brachte ebenfalls neue Strafmaßnahmen gegen Moskau ins Spiel: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. Es gehe auch darum, sicherzustellen, "dass auf den Weltmärkten weiterhin ein angemessenes Angebot an Öl besteht".

Zwischen Kriegswirren und Sanktionen gehen Menschen weltweit weiter auf die Straßen, auch in Deutschland. Allein in Hamburg kamen bei einer Kundgebung am Samstag laut Polizei bis zu 30.000 Menschen zusammen. Natalia Klitschko, die Frau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, bat auf der Rednerbühne um Unterstützung für ihr Land. Auch in Russland wenden sich die Bürger gegen den Krieg – können dort aber weniger frei demonstrieren wie andernorts. Nach Informationen der Staatsagentur Tass sollen im ganzen Land rund 3500 Menschen festgenommen worden sein. Zudem hätten bis zum späten Nachmittag rund 5200 Menschen an nicht genehmigten Kundgebungen teilgenommen.

Doch der Vormarsch der russischen Truppen zeigt es eindeutig: Diplomatie, Solidarität Demonstrationen – all das hilft nicht. In einer neuen Videobotschaft hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj deshalb erneut an den Westen gewandt. Er bittet den Westen darin um erneut darum, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten und russische Flieger zu bekämpfen. Es sei die menschliche Pflicht, Menschen zu beschützen. Sollte der Westen den Wunsch weiter ablehnen, bat Selenskyj um Flugzeuge, damit sich die Ukrainer selbst verteidigen könnten. Das Hadern des Westens ließe ansonsten nur einer Erklärung zu: "Ihr wollte, dass wir langsam getötet werden", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft.

Zuletzt hatte Polen Berichten widersprochen, wonach das Land die Ukraine mit Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart ausstatten will. US-Außenminister Blinken sagte jedoch, man sehe sich derzeit an, welche Flugzeuge Polen an die Ukraine liefern könnte.