Ein Mann begutachtet den Schaden eines Gebäudes in Rafah in Südgaza

Lage in Gaza

Ziad ist ein 35-jähriger Palästinenser aus Gaza. Ein junger Mann, der sich unter dem Bombardement vor dem Tod fürchtet. Der sich inmitten der stetigen Angst aber auch an kleine Zeichen der Hoffnung klammert. Für den stern hat er seine Gedanken und Erfahrungen aus drei Wochen Krieg aufgeschrieben.

"Innerhalb von zwanzig Tagen musste ich drei Mal mit meiner Schwester und unseren Haustieren umziehen. Seitdem flüchten wir vor Tod, Angst und Unsicherheit. Kurz gesagt, ich lebe im Gazastreifen."

So beginnt Ziad seine E-Mail an den stern. Um mit der Ungewissheit fertig zu werden, hat Ziad am siebten Oktober begonnen, seine Gedanken aufzuschreiben. Es ist eine ergreifende Erzählung: der Krieg aus Sicht eines Menschen aus Gaza, der über sich und die Ereignisse reflektiert.