Chinesische Kampfflugzeuge sind nach Angaben aus Taipeh am Sonntag in Taiwans Luftrüberwachungsraum eingedrungen (Symbolbild)

China hat seine Militärpräsenz rund um Taiwan zuletzt deutlich gesteigert. Jetzt sind laut dem Verteidigungsministerium in Taipeh erneut zahlreiche chinesische Kampfjets in die Luftraumüberwachungszone der Insel eingedrungen.

China hat nach Angaben aus Taiwan am Sonntag 28 Kampfflugzeuge rund um den Inselstaat fliegen lassen. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte, überquerten 20 dieser Flugzeuge die Mittellinie der Straße von Taiwan und drangen in die südöstliche und südwestliche Luftraumüberwachungszone der Insel ein. China führe "Missionen wie Langstreckenübungen und Trainings" aus, fuhr das Verteidigungsministerium fort und gab an, die Situation mit Patrouillenflugzeugen und Schiffen zu überwachen.

Chinas Militärpräsenz rund um Taiwan steigt

Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die demokratische Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Zuletzt nahm die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan nach Angaben aus Taipeh deutlich zu. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen seien 68 chinesische Flugzeuge und zehn Marineschiffe rund um die Insel gesichtet worden, hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt.

Die USA unterstützen Taiwan seit Jahrzehnten beim Aufbau seiner Verteidigungsfähigkeit, bekennen sich aber nicht ausdrücklich dazu, der Insel im Falle eines Angriffs militärisch beizustehen. Mit anderen Ländern in der Region, darunter Japan, haben die Vereinigten Staaten hingegen einen Verteidigungspakt geschlossen.

Erst am Freitag hatte China zwei US-Rüstungsunternehmen wegen Waffenverkäufen an Taiwan mit Straafmaßnahmen belegt. Gemäß seinem "Anti-Ausland-Sanktionsgesetz" habe Peking beschlossen, Sanktionen gegen Lockheed Martin und Northrop Grumman zu verhängen, hieß es aus dem chinesischen Außenministerium. China fordere die USA auf, keine Waffen mehr an Taiwan zu verkaufen. Andernfalls werde es "unweigerlich zu einer entschlossenen und starken Reaktion Chinas kommen".

Der US-Kongress hat sich im Taiwan Relations Act zur Lieferung von Waffen an die demokratische Insel zu deren Verteidigung verpflichtet. Bisher setzte Washington dabei eher auf Verkäufe als auf direkte Militärhilfen. Im August genehmigten die USA jedoch erstmals direkte Militärhilfen für Taiwan im Rahmen eines Hilfsprogramms für ausländische Regierungen.